저작권 등록 안내서 발간해 인식 제고

한국저작권위원회는 ‘저작권법’ 제112조에 따라 설립된 저작권 전문 기관이다. 기관장의 리더십과 경영 혁신을 바탕으로 저작권 법률지원센터 운영, 생성형 AI 활용 저작물 저작권 등록 안내서 발간 등을 통해 미래지향적인 저작권 생태계를 구축했다.
또 국민과의 소통을 통해 국민 저작권 인식 제고에도 힘쓰고 있다. 특히 전문적인 저작권 현안을 숏폼 영상, 카드뉴스, 보도자료 등 대중 친화적 콘텐츠로 재구성하고 온오프라인을 아우르는 다채널 소통 캠페인을 추진해 왔다. 전문 영역을 ‘국민이 이해할 수 있는 언어’로 전환한 이러한 시도가 혁신적인 경영 사례로 높이 인정받았으며 이는 저작권을 국민 생활 속으로 확산하는 중요한 계기가 됐다는 평가다. 앞서 위원회는 △2024∼2025 소셜아이어워드 공공분야 대상 2년 연속 수상(유튜브 저작권TV) △2025 대한민국소비자만족도 1위(브랜드 캠페인 부문) △2024 대한민국 커뮤니케이션대상 대상(공공 인쇄사보) △지자체·공공기관 캐릭터 페스티벌 포토제닉 수상 등 다양한 분야에서 대외적 성과를 거두며 국민과의 소통 역량을 인정받았다. 위원회는 앞으로도 저작권을 생활 속에서 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 국민과 함께하는 정책과 서비스를 확대하며 미래지향적 저작권 생태계 조성에 선도적 역할을 다할 계획이다.
