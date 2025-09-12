“삼성OLED, 미래 모빌리티 핵심 인프라”

이주형 부사장, 獨 IAA 참석
이주형 삼성디스플레이 중소형사업부장(부사장)은 10일(현지 시간) 독일 뮌헨에서 열린 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 “유기발광다이오드(OLED)는 인공지능(AI)과 결합해 미래 모빌리티의 핵심 인프라가 될 것”이라고 말했다.
“AI 결합 안전주행 솔루션 제공”
IAA 2025는 세계 3대 모터쇼 중 하나다. 이 부사장은 IAA 2025 중 ‘빠른 혁신: 시장 요구에 맞춘 진화’라는 주제로 열린 콘퍼런스에 패널로 참석해 각계 전문가, 리더들과 논의를 진행했다.
이 부사장은 “디스플레이는 자율주행하는 차 안에서 자동차와 사람을 연결하는 접접이 되고 있다”며 “OLED를 통해 AI가 안전 주행 솔루션을 제공하거나 운전에 방해되는 요소를 (시각적으로) 제거할 수 있다”고 말했다.
그는 이어 “삼성 OLED는 새롭고 특별한 것을 원하는 소비자에게 설레는 즐거움을 제공할 수 있다”며 “시야각을 제어하는 기술이나 카메라를 디스플레이에 내장하는 기술, 액정표시장치(LCD)와 차별화되는 고화질은 차량의 질을 향상시킨다”고 했다. 이 부사장은 또 “삼성디스플레이는 고객사의 신차 기획 단계부터 중장기 미래까지 함께 고민하는 파트너”라며 “필요한 시점에 신속하게 OLED 솔루션을 제공하겠다”고 말했다.
박현익 기자 beepark@donga.com
