[단신]BMW모토라드 ‘뉴 R1300’ 출시 外

■ BMW모토라드 ‘뉴 R1300’ 출시



BMW의 모터사이클 부문인 BMW모토라드가 신형 모델 ‘뉴 R1300’을 국내 공식 출시한다. 로드스터 모델인 ‘뉴 R1300 R’과 투어러 모델인 ‘뉴 R1300 RS’ 등 2개 세부 모델이 있다. 두 모델 모두 145마력을 내는 1300cc 2기통 엔진이 탑재됐다. 뉴 R1300 R은 주요 부품의 무게를 차량 중심으로 집중시켜 운전 정밀성과 안전성을 향상시켰다. 투어러 모델 RS의 경우 핸들바 위치를 기존 모델 대비 낮게 조정하고 풋레스트(발 받침대) 위치도 재조정해 장거리를 타더라도 편안하게 운전할 수 있도록 하는 데 신경 썼다.



■ 지프 9월 구매 고객 대상 이벤트



지프는 9월 한 달간 신차를 출고하는 고객을 대상으로 보증 연장이나 추가 부품 장착 등을 지원하는 행사를 진행한다. 이달 30일까지 랭글러를 출고할 경우 보증 기간을 5년 13만 km로 연장하는 보증 연장 서비스나 오토 파워 사이드 스텝 무료 장착 서비스 중 하나를 선택할 수 있다. 지프는 이 기간에 차종과 관계없이 신차를 구매하는 고객 40명에게 선착순으로 제주도에서 쓸 수 있는 랭글러 렌터카 48시간 이용권을 증정할 예정이다.







