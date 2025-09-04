한화에어로, 중동·북아프리카 총괄법인 설립… 안보·경협 기반 현지 공략 본격화

사우디 리야드 총괄법인 설립… 지역 허브 역할
사우디 정부 비전2030 연계 현지 파트너십 강화
육·해·공군·우주 기술 통합 솔루션 앞세워 현지 공략
한화에어로스페이스가 중동·북아프리카(MENA, Middle East and North Africa) 지역 거점을 구축한다.
한화에어로스페이스는 3일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 중동·북아프리카 지역 총괄법인(RHQ, Regional Headquarter) 개소식을 진행했다고 4일 밝혔다.
개소식에는 성일 한화에어로스페이스 MENA 총괄 사장을 비롯해 한화 방산 계열사 주요 임원진, 석종건 방위사업청장, 문병주 주 사우디 대한민국 대사대리, 아흐마드 압둘아지즈 알 오할리 사우디 군수산업청장 등 한국과 사우디 정부 및 방산 관련 주요 관계자 120여명이 참석했다. 이번에 설립한 RHQ는 사우디를 비롯해 아랍에미리트(UAE), 이집트 등의 기존 사업을 총괄하는 역할을 맡게 된다. 특히 사우디 정부 차원 ‘비전2030’과 연계해 사우디 군 현대화 사업 및 현지화를 통한 산업 생태계 조성 등 안보와 경제 파트너십 강화에도 중추적인 역할을 담당할 전망이다. 세부적으로는 한화 방산 3사(한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션)의 육·해·공·우주를 아우르는 통합 솔루션을 앞세워 지역 내 다른 국가 공략에도 나선다.
성일 중동·아프리카 총괄법인 사장은 “이전 RHQ 출발은 한화그룹 역내 국가들과 협력을 한층 강화할 수 있는 핵심 교두보가 될 것”이라며 “그동안 축적해온 파트너십을 기반으로 다양한 현지화 전략을 수립하고 실현해 나갈 계획”이라고 말했다.
