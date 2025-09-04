‘영업이익의 10%’ 성과급 지급…SK하이닉스 임금협상 타결

SK하이닉스는 4일 임금인상률 6% 및 새로운 성과급(PS) 기준을 담은 임금 교섭 잠정 합의안이 노동조합 대의원 투표를 통해 타결됐다고 밝혔다. 투표는 역대 최고 찬성률인 95.4%로 통과했다.
합의안은 매년 영업이익의 10%를 성과급으로 지급한다는 내용을 골자로 한다. 성과급의 80%는 당해년도에 지급하고 나머지는 2년에 걸쳐 매년 10%씩 지급한다. 이러한 기준은 10년간 유지하기로 했다.
SK하이닉스는 “회사 경영 성과와 개인 보상 간 연계를 명확하고 투명한 기준으로 정립해 구성원들의 동기부여를 극대화했다”며 “10년간 기준을 유지한다는 원칙으로 회사와 구성원 간 신뢰 및 제도의 장기 지속가능성을 확보했다”고 설명했다. 이를 통해 매년 반복되는 논란을 막고 구성원이 일에 몰입할 수 있는 환경을 조성할 수 있게 됐다고 평가했다.
박현익 기자 beepark@donga.com
