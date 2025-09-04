LG전자, 창원에 ‘냉난방공조 연구센터’ 설립

국립창원대와 협약… 500억 투자
LG전자는 국립창원대와 협약을 맺고 경남 창원에 차세대 냉난방공조(HVAC) 연구·개발(R&D) 거점인 ‘LG전자 HVAC 연구센터’를 설립한다고 3일 밝혔다.
LG전자는 500억 원을 투자해 국립창원대에 연면적 1만3200㎡(약 4000평) 규모의 첨단 연구센터를 짓는다. 2027년 상반기(1∼6월) 완공할 예정이다. 에어컨, 히트펌프, 칠러, 데이터센터용 냉각 솔루션 등 차세대 HVAC 솔루션을 연구할 계획이다.
연구센터에는 국내 HVAC 연구시설 최초로 극고온·극저온 시험을 동시에 진행할 수 있는 시설이 마련된다. 또 창원 스마트파크 내 HVAC 아카데미가 연구센터로 확대 이전해 HVAC 인재 양성의 교두보 역할을 할 예정이다. LG전자는 국립창원대, 경남도와 지역 내 우수 인재를 발굴하고 육성해 미래 기술 핵심 인력을 확보하는 데 힘쓰겠다는 방침이다.
