명동에 나타난 ‘오즈의 마법사’

3일 서울 중구 명동 거리에서 판타지 소설 ‘오즈의 마법사’ 캐릭터 분장을 한 에버랜드 직원들이 퍼레이드를 마치고 관광객들과 기념 촬영을 하고 있다. 에버랜드는 9월 5일부터 11월 16일까지 오즈의 마법사를 테마로 한 가을축제 ‘에버랜드 오브 오즈’를 개최한다.

#오즈의 마법사#에버랜드#에버랜드 오브 오즈
양회성 기자 yohan@donga.com
