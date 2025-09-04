뷰티·건기식 브랜드 젠제네틱스, 전속 모델에 배우 설인아 발탁

㈜위스팟이 전개하는 뷰티 건강기능식품 브랜드 젠제네틱스(Zengenetics)가 배우 설인아를 전속 모델로 발탁했다.
젠제네틱스는 ‘성분 최소주의(Minimal Active Formulation)’ 원칙과 ‘단일원료·빠른흡수’ 라는 슬로건 아래, 현대인의 라이프스타일에 최적화된 단일 성분 기반의 마이크로징 제품을 선보이고 있다. 대표 제품으로는 칼륨, 마그네슘, 비타민 B 컴플렉스 등이 있다.
브랜드 측은 무쇠소녀단 시즌2에서 보여준 배우 설인아의 건강하고 당당한 이미지가 젠제네틱스가 지향하는 ‘루틴 기반 웰니스’와 맞닿아 있다고 설명했다. 설인아는 평소 꾸준한 자기 관리와 성실함으로 ‘건강미’의 아이콘으로 자리잡고 있으며, 맑고 긍정적인 에너지, 대중에게 사랑받는 친근한 매력으로 브랜드가 추구하는 가치와 부합한다는 것이다. 또한 국내는 물론 아시아권에서도 두터운 팬덤을 보유해 글로벌 시장 확장에도 큰 힘이 될 것으로 기대된다고 전했다.
이번 캠페인은 기존 건강기능식품 광고의 정형화된 콘셉트를 벗어나 “젠제네틱스를 통해 만나는 진짜 나”라는 메시지를 중심으로 트렌디하고 패셔너블한 비주얼을 선보인다. 이를 통해 브랜드가 지향하는 긍정적인 에너지와 웰니스 가치를 소비자에게 전달한다는 계획이다.
이지훈 위스팟 대표는“설인아 배우와 함께 다양한 온·오프라인 캠페인을 전개해 브랜드 인지도와 소비자 신뢰를 강화하겠다”며 “아시아 시장 진출에도 박차를 가해 글로벌 브랜드로 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “영양 보충을 넘어 의학적 효능과 과학적 근거를 갖춘 뉴트라슈티컬(Nutraceutical)로 업계를 선도하겠다”고 포부를 전했다.
