HD현대, SK해운과 ‘AI 화물운영 솔루션’ 공동개발… “화물선 운영 효율 극대화”

SK해운 LNG운반선서 차세대 솔루션 실증 추진
화물관리 연비 지표 개발… 연비·업무 효율↑
HD현대 “스마트쉽 솔루션 앞세워 친환경 선박 시장 선도”
HD현대가 SK해운과 함께 LNG 운반선용 인공지능(AI) 화물운영 솔루션 실증에 나선다. AI 화물운영 솔루션을 통해 선박 화물운영 연비와 업무 효율을 극대화한다는 방침이다.
HD현대 조선 계열사 HD한국조선해양과 HD현대중공업, HD현대마린솔루션은 최근 HD현대중공업 울산조선소에서 SK해운과 차세대 ‘AI 화물운영 솔루션(AI-CHS)’ 공동개발을 위한 서명식을 진행했다고 1일 밝혔다.
AI-CHS는 HD한국조선해양이 자체 개발한 AI 기반 화물운영 솔루션이다. LNG운반선 운항·정박 과정에서 자연 발생하는 증발가스(BOG, Boil-off Gas) 양을 예측하고 이를 재액화 설비, 발전기, 메인 엔진 등 주요 설비에 적절히 분배하기 위한 의사결정을 돕는다. LNG운반선 화물창 내 액화천연가스는 극저온 상태로 운송되는데 운송 중 외부 충격(슬로싱, 탱크 등 용기 내에 담긴 액체가 용기 움직임에 따라 요동치는 현상) 및 열 유입으로 매일 약 0.1%의 증발가스가 발생하게 된다. 화물창 내 적정 압력을 유지하기 위해 증발가스는 메인 엔진의 추진 연료로 소비되거나 부속 설비의 연료로 활용된다. 기존에는 이러한 일련의 의사결정 과정들이 숙련 선원들의 경험을 토대로 이뤄졌다. AI-CHS는 운항 조건 및 화물 운영 상황을 종합적으로 판단하고 최적 솔루션을 제공해 초급 선원도 안정적으로 LNG 화물을 운영할 수 있도록 지원한다.
AI-CHS 솔루션 공동개발 일환으로 실증에도 나선다. HD현대는 지난 6월 인도된 SK해운 17만4000㎥급 LNG운반선에 AI-CHS 솔루션을 탑재해 운항 화물운영 데이터를 수집·분석한다. 이를 통해 화물 운영 연비 평가와 연료 사용 최적화 가이드, 선원업무 간소화 등에 관한 실증을 수행할 예정이다.
HD현대와 SK해운은 이번 프로젝트를 통해 안정적인 LNG 화물 운송, 데이터 기반 연비 평가체계를 구축한다는 방침이다. 선박 연비효율 극대화, 선원업무 경감 등 선박 및 선대 운영 효율성이 크게 향상될 것으로 기대하고 있다.
HD현대 관계자는 “AI-CHS를 포함한 AI 기반 통합 스마트쉽 솔루션을 강화해 고객사의 선박 및 선대 운영 편의를 지속 개선해 나갈 것”이라며 “AI 기술 혁신으로 미래 친환경 선박 시장을 선도하겠다”고 말했다.
SK해운 관계자는 “이번 프로젝트는 SK해운의 AX(인공지능 전환) 이니셔티브 일환으로 올해 2월부터 HD현대와 협력해 체계적으로 준비해왔다”며 “수십 년 동안 쌓은 LNG 선박 화물 관리 노하우에 AI 솔루션을 더해 LNG 화물 운영에 대한 적절한 연비 평가 지표와 안전성, 선박 운영 효율성 등을 동시에 확보할 계획”이라고 전했다.
