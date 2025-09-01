동아일보

제일기획, 亞 최대 규모 부산국제마케팅광고제서 ‘올해의 네트워크’ 선정

  입력 2025년 9월 1일 15시 38분

제일기획이 아시아 최대 규모 마케팅·광고·디지털 콘텐츠 축제인 ‘2025 부산국제마케팅광고제’에서 그랑프리를 포함한 53개의 본상을 받아 ‘올해의 네트워크’로 선정됐다고 1일 밝혔다.

올해의 네트워크는 광고제에 참가한 각 광고 마케팅 네트워크(해외법인 포함, 자회사 제외)의 수상 실적을 점수로 환산해 가장 높은 점수를 받은 네트워크에 수여하는 상이다.

제일기획은 한국, 스페인, 중국 등에서 선보인 다양한 캠페인으로 그랑프리 1개·금상 4개·은상 7개·동상 12개 등 53개의 상을 받아 부산국제광고제에서 역대 최다 수상 기록도 경신했다.

올해 주요 수상작으로는 디자인 부문 그랑프리를 비롯해 금상 2개, 은상 2개를 수상한 ‘임펄스’ 캠페인이 있다. 스페인 법인과 삼성전자가 진행한 이 캠페인은 말더듬증 등 언어장애를 겪는 사람들의 원활한 의사소통을 지원하기 위해 인공지능(AI) 기반 애플리케이션을 개발한 프로젝트다. 사용자의 언어 습관에 맞춰 진동을 제공해 자신의 음성 리듬을 조절하고 말더듬 현상을 완화할 수 있도록 돕는다.

제일기획 김종현 제일기획 대표이사는 이번 광고제에서 ‘양손잡이형 에이전시: AI와 인간 창의성의 조화’를 주제로 기조연설을 했다.

남혜정 기자 namduck2@donga.com
