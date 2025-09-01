동아일보

장튼위튼병원, 카자흐스탄 KMC 소화기내시경센터 의료진 연수 진행

  • 입력 2025년 9월 1일 12시 12분

장튼위튼병원이 지난 8월 카자흐스탄 알마티에 있는 ‘KMC 소화기내시경센터’ 의료진을 대상으로 연수를 진행했다. 장튼위튼병원 제공
장튼위튼병원(병원장 육의곤)이 지난 8월 4일부터 8월 8일까지 5일간 카자흐스탄 알마티에 있는 ‘KMC 소화기내시경센터’ 의료진을 대상으로 연수를 진행했다고 1일 밝혔다.

연수는 서울 관악구에 있는 장튼위튼병원 검진센터 및 내시경센터에서 진행됐다. ▲검진센터검진 프로그램 및 운영 프로세스 전반 ▲감염·안전관리 교육 ▲결과 판독 및 전달 시스템 ▲내시경센터 운영 및 프로세스 교육 ▲위·대장 내시경 검사 및 시술 참관 ▲조직검사 및 폴립절제 등 시술법 교육 ▲센터 운영 매뉴얼 전수 등 실무 중심의 커리큘럼으로 구성됐다.

장튼위튼병원 관계자는 “이번 연수는 국제 의료 교류와 협력의 일환으로, 양국 의료진 간 경험과 노하우를 공유하는 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로도 해외 의료기관과의 지속적인 교류를 통해 소화기 질환 진단과 치료 분야의 수준을 높여 나가겠다”고 말했다.

지희수 기자 heesuji@donga.com
