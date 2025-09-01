36년 인기 컵라면 ‘새우탕면’, 봉지면으로 출시된다

농심이 36년간 사랑을 받은 ‘새우탕큰사발면’을 봉지면으로 출시한다고 1일 밝혔다.
오는 15일 출시되는 봉지면 ‘새우탕면’은 1989년 출시된 용기면 ‘새우탕큰사발면’의 정체성을 유지하면서 더 깊고 시원한 해물맛을 더한 제품이다.
농심은 지난 2월 대형마트 한정판으로 봉지면 새우탕면을 선보인 바 있다. 당시 출시 2주 만에 계획된 물량이 모두 판매되는 등 소비자들의 큰 인기를 끌었다.
긍정적인 반응과 함께, 소비자들의 상시 판매 요청도 꾸준히 이어졌다. 이에 농심은 피드백을 반영해 정식 출시를 결정했다.
농심 관계자는 “지난 2월 한정판 출시 당시, MZ세대부터 중장년층까지 다양한 소비자들로부터 깊은 새우 풍미에 대한 긍정적 반응을 확인했다”라며 “해물라면의 대명사 농심 새우탕의 풍미를 더 깊고 진하게 즐겨 보길 바란다”라고 말했다.
