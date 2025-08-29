본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
“K화장품 최고” 서울뷰티위크 외국인 북적
동아일보
입력
2025-08-29 03:00
2025년 8월 29일 03시 00분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250828/132276890/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
28일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2025 서울뷰티위크’를 찾은 외국인 관람객들이 부스를 둘러보며 화장품을 체험하고 있다. 30일까지 열리는 박람회에서는 글로벌 뷰티 트렌드를 이끄는 다양한 K뷰티 브랜드를 한자리에서 만나볼 수 있다.
#K화장품
#서울뷰티위크
#외국인 관람객
#화장품 체험
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“엔비디아 없어도 돼”…中 AI반도체 생산 3배로 늘린다
與, 224개 입법 드라이브… “검찰청 폐지-특검연장법 9월 처리”
김건희에 공직 대가 ‘금거북이’ 건넨 의혹… 특검, 이배용 국가교육위원장 압수수색
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0