“K화장품 최고” 서울뷰티위크 외국인 북적

28일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2025 서울뷰티위크’를 찾은 외국인 관람객들이 부스를 둘러보며 화장품을 체험하고 있다. 30일까지 열리는 박람회에서는 글로벌 뷰티 트렌드를 이끄는 다양한 K뷰티 브랜드를 한자리에서 만나볼 수 있다.

#K화장품#서울뷰티위크#외국인 관람객#화장품 체험
신원건 기자 laputa@donga.com
