전철역-백화점-쇼핑몰이 다 ‘슬세권’

현대건설이 경기도 의정부시 호원동에 선보이는 ‘힐스테이트 회룡역파크뷰’의 계약이 순항을 이어가고 있다.
단지는 지하 3층∼지상 33층, 12개 동, 전용면적 39∼84㎡, 총 1816가구 규모로 조성된다. 이 중 수요자의 선호도 높은 중소형 59·84㎡ 674가구가 일반분양분이다. 선착순 계약으로 청약통장이 필요 없고 만 19세 이상이면 거주 지역, 주택 소유 여부 등과 관계없이 누구나 계약 가능하며 원하는 동·호수를 직접 선택할 수 있다. 특히 계약금을 5%로 낮춰 실수요자의 초기 자금 부담을 덜었다.
힐스테이트 회룡역파크뷰는 서울 경계까지 직선거리로 약 3㎞에 위치한다. 지하철 1호선과 의정부경전철이 지나는 회룡역을 도보로 이용 가능한 역세권으로 두 정거장이면 서울(도봉산역) 진입이 가능하다. 수도권 제1순환고속도로와 동부간선도로 등 주요 도로망과도 가까워 광역 접근성 역시 뛰어나다.
단지는 호원초, 호원중과 접해 있는 학세권 입지로 자녀들의 안전한 통학이 가능하다. 단지 내에는 국공립 어린이집이 들어설 예정이며 회룡초, 회룡중, 호원고, 호원동 학원가, 노원(서울) 학원가도 가깝다.
신세계백화점, 롯데마트, 로데오거리, 코스트코 등 대형 쇼핑몰은 물론 회룡역 근린상권이 도보 거리에 있으며 의정부 예술의전당, 시청, 정보도서관 등도 가깝다. 도봉산, 사패산, 수락산, 중랑천 수변공원, 북한산 둘레길 등 주변으로 천혜의 자연환경도 풍부하다.
단지는 현대건설이 의정부시 호원동에서는 처음으로 선보이는 ‘힐스테이트’ 브랜드 아파트인 만큼 차별화된 상품 설계가 적용된다. 일반분양 가구를 100% 남향 위주로 배치했다.
피트니스센터부터 골프연습장, 스크린골프장, GX룸, 사우나, 키즈플레이룸, 남녀 구분 독서실, 작은도서관, 다함께돌봄센터, 워크 라운지, 힐스 라운지, 게스트하우스 등 대단지에 걸맞은 대규모 커뮤니티도 자랑거리다. 특히 26년 교육 노하우를 자랑하는 아발론교육과 업무협약을 체결하고 입주민 대상 영어 교육 프로그램 및 교습비 할인을 계획 중이다. 본보기집은 의정부시 호원동에 위치하며 입주는 2026년 4월 예정이다.
