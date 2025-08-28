이재명 경제정책 설계 이동진, 부총리 정책보좌관으로

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 자신의 정책보좌관으로 이동진 상명대 경제금융학부 교수(54·사진)를 영입하는 것으로 알려졌다. 이 교수는 이재명 대통령의 대선 후보 시절 더불어민주당 중앙선거대책위원회 정책본부 부본부장을 맡아 경제정책 설계에 참여한 인물이다.
27일 기재부에 따르면 구 부총리의 정책보좌관으로 이 교수를 임용하는 절차가 진행 중이다. 이 교수는 한국은행 조사국, 미국 코네티컷대 교수, 대통령직속 국민경제자문회의 자문위원 등을 거친 거시경제 전문가다. 대선이 끝난 이후에도 국정기획위원회에 합류해 새 정부의 경제성장전략을 짜는 데 기여했다.
부총리 겸 기재부 장관은 최대 3명까지 정책보좌관을 둘 수 있다. 앞서 민주당 소속 의원실 보좌진으로 오래 활동해 온 김길전 전 국회 보좌관이 구 부총리의 정책보좌관으로 먼저 임용됐다.
