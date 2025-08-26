스테디셀러 상품 한눈에… ‘띵샵 원픽’으로 장보기 알차진다

롯데카드는 전용 플랫폼인 디지로카앱 ‘띵샵’에서 주부에게 사랑받는 식품, 생필품 등 ‘스테디셀러’를 모아 한번에 볼 수 있는 쇼핑 큐레이션 서비스 ‘띵샵 원픽’을 선보이고 있다.
띵샵 원픽은 식품, 음료, 생활용품, 펫용품 등 일상적으로 쓰는 상품을 엄선된 브랜드만 모아 저렴하게 판매하는 서비스로 지난 6월 오픈했다. 가족을 위해 품질과 성능이 검증된 브랜드를 위주로 제품을 고르며 가격도 꼼꼼히 따지는 합리적인 주부들을 위해 오랜 시간 고객들에게 사랑받아온 검증된 제품을 모아 저렴하게 판매하고 있다.
띵샵 원픽에는 시장점유율과 소비자 인지도, 선호도가 높은 스테디셀러 브랜드만 입점을 받는다. CJ제일제당, 오뚜기, 동원 등 유명 식품 브랜드는 물론 오쏘몰, 종근당, 정관장 등 건강기능식품 브랜드, LG생활건강, 깨끗한나라, 콜게이트 등 생활용품 브랜드, 압타밀, 마미포코 등 영유아 브랜드, 로얄캐닌 등 펫 브랜드 역시 입점해있다. 띵샵 원픽은 정품 여부, 배송 등을 보장하도록 각 브랜드 공식 직영점과 연계해 운영된다.
띵샵 원픽이 판매하는 식품, 생필품 등 상품은 자주 구매하는 상품들인 만큼 최저가를 찾는 고객이 많다. 띵샵 원픽은 그런 고객들의 구매 부담을 줄이기 위해 전 상품 무료배송 혜택과 함께 각종 장바구니 쿠폰을 제공하고 있다. ‘타임딜’ ‘생필품 세일 페스타’ ‘1+1 원쁠띵’ 등 할인 행사가 매일 열리며 ‘핫딜 20% 할인’ ‘롯데카드 7% 할인’ ‘5만 원 이상 2000원 할인’ ‘첫 구매 할인’ 등 쿠폰을 통한 추가 할인도 받을 수 있다.
띵샵 원픽의 또 다른 특징은 모바일 구매 환경을 실제 마트처럼 구현해 다양한 상품을 큐레이션 형태로 볼 수 있다는 점이다. 생수, 즉석밥, 간편식, 세제, 샤워용품 등 입점 브랜드 제품을 한눈에 모아 보며 장을 보러온 것처럼 상품을 천천히 탐색하고 필요한 물건을 고를 수 있어 따로 상품을 검색할 필요가 없다. ‘슬기로운 식단관리’ ‘만원대로 여름철 장보기’ 등 마트 행사 코너처럼 주제별, 트렌드별 상품을 모아볼 수도 있다.
이 밖에도 띵샵 원픽은 생필품 구매 주기에 맞춰 알림을 보내 할인가를 놓치고 싶지 않은 알뜰족과 구매 주기에 맞춰 스마트폰으로 간편하게 장보기를 하고 싶은 직장인 및 1인 가구 고객을 겨냥해 다양한 서비스를 함께 선보이고 있다.
띵샵 원픽은 특히 장보기 물가에 민감한 40, 50대 여성에게 좋은 반응을 얻고 있다. 이용 고객 분석 결과, 전체 이용 고객 중 여성 비율은 약 73%에 달했고 이 가운데 4050대 여성이 약 71%로 가장 많은 비중을 차지했다. 30∼50대 이용 고객이 골고루 분포된 띵샵과 달리 띵샵 원픽은 40대와 50대 이용 고객이 비슷한 비중으로 가장 많은 것이다. 이런 타깃 고객층의 관심에 힘입어 서비스 오픈 첫 달인 6월 띵샵 원픽 총매출은 다른 띵샵 기획전 평균 매출 대비 4배 이상 높았다.
롯데카드는 띵샵에서 식품, 생필품부터 가전, 가구, 디지털, 럭셔리 등 고가 제품까지 폭넓은 카테고리의 상품을 판매하고 있다. 다른 이커머스와 달리 롯데카드로 결제 시 각 제품마다 최적의 결제 혜택을 누리며 제품을 구매할 수 있다.
장바구니 쿠폰을 제공해 구매 빈도가 높은 띵샵 원픽 상품들의 가격을 최저가 수준으로 낮췄다면 고가의 가전, 디지털 제품 등에는 최대 50개월까지 무이자 할부 혜택을 제공해 한번에 큰 금액을 결제해야 하는 부담을 낮췄다. 실제 장기 무이자 할부 혜택을 상시 제공하는 프리미엄 제품 전용관 ‘엣지’는 40대 남성을 중심으로 이용 고객 수가 증가하는 등 호응을 얻고 있다.
롯데카드 관계자는 “디지로카앱 띵샵 원픽은 엄선된 브랜드 선별, 합리적인 가격, 편리한 상품 큐레이션이 핵심 경쟁력인 장보기 서비스”라며 “가정에서 매번 쓰는 제품을 더 저렴하고 편하게 사고 싶은 고객이라면 띵샵 원픽에서 장보기를 시작해 보시길 바란다”고 전했다.
댓글 0