추석에도 ‘호캉스’ 하세요… 서울신라호텔 ‘컬처 추캉스’

[DA 스페셜] 서울신라호텔
퓨전 국악 콘서트-디너 뷔페 선봬
영빈관에선 ‘영화 같은 저녁’ 기획
어번 아일랜드 등 얼리버드 혜택도

서울신라호텔이 추석 황금연휴를 맞아 ‘추캉스(추석+바캉스)’를 위한 컬처 프로그램을 선보인다.

서울신라호텔은 커플부터 가족까지 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 마련해 늘어나는 연휴 호캉스 수요에 맞춰 고객이 선호하는 콘텐츠를 한자리에서 즐길 수 있도록 했다.

‘다이너스티홀’, 온 세대가 함께 즐기는 퓨전 국악 콘서트와 디너 뷔페 펼쳐져

지난해 추석 서울신라호텔 다이너스티홀 플라멩코 콘서트.
‘다이너스티홀’에서는 가족 고객을 위한 전통미 가득한 퓨전 국악 공연 ‘타임리스 튠스: 전통과 함께 하는 산책’이 열린다. ‘한가위 보름달 아래 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 흥(興)과 미(美)의 향연’을 콘셉트로 해금, 국악 타악, 피아노, 기타, 콘트라베이스가 어우러진 5인조 라이브 공연이 1시간 동안 펼쳐진다.

공연장은 전통과 동양적 아름다움이 돋보이도록 연출하며 콘셉트에 맞춘 포토존, 드로잉 월, 디지털 캐리커처 등 추억을 남길 수 있는 체험 부스도 운영한다. 디너 뷔페는 한식 메뉴를 강화해 명절 분위기를 더하고 전통주와 전통차 등 한식과 어우러지는 페어링 음료를 함께 제공한다.

‘타임리스 튠스’ 패키지는 △객실(1박) △타임리스 튠스 콘서트 및 디너 뷔페(2인)가 포함되며 공연이 진행되는 10월 4일부터 7일까지 이용 가능하다. 출시 기념으로 선착순 70객실에는 △얼리버드 가격 혜택 △어번 아일랜드 올데이 입장 혜택(2인) △칠석무늬 방윤정 디자이너 한정판 신라에디션 키링(1개) 등의 얼리버드 혜택이 제공된다.

이탈리아로 재탄생한 ‘영빈관’, 영화 같은 저녁 보낼 수 있어

서울신라호텔이 추석 황금연휴를 맞아 ‘추캉스(추석+바캉스)’를 위한 컬처 프로그램을 선보인다. 사진은 지난해 추석 서울신라호텔 영빈관 마술쇼. 서울신라호텔 제공
영빈관에서는 커플 고객을 위한 ‘시네마틱 이브닝: 로마의 휴일’이 진행된다. 명화 ‘로마의 휴일’을 테마로 꾸며진 영빈관에서 영화 상영과 함께 미식을 즐길 수 있는 프로그램이다.

디너로 제공되는 이탈리안 4코스는 캐비어를 올린 애피타이저와 포르치니 소스를 얹은 가리비, 안심 스테이크, 디저트로 구성된다. 영화 마지막 장면처럼 여운을 남기는 ‘더블 에스프레소 소스의 티라미수’ 등 호텔 셰프가 영화에서 영감을 받아 재구성한 메뉴다.

칵테일 리셉션에서는 영화 속 장면을 모티브로 만들어진 ‘핸드릭스 진’ 웰컴 드링크 1종과 칵테일 2종을 제공하며 팝콘 매대, 젤라또 트롤리와 포토존 등 영화의 여운을 추억으로 간직할 수 있는 부스도 마련된다.

‘시네마틱 이브닝’ 패키지는 △객실(1박) △시네마틱 이브닝 입장(2인)을 포함하며 10월 6일부터 8일까지 이용 가능하다. 선착순 40객실에는 △얼리버드 가격 혜택 △어번 아일랜드 올데이 입장(2인) △핸드릭스 진 칵테일 키트(1개) 등 얼리버드 혜택을 제공한다.

김인규 기자 anold3p@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
