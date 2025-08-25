오션 뷰 어디까지 봐봤니?!

2012년 오픈한 이곳의 매력은 모든 홀에서 바다를 볼 수 있다는 점이다. 코스 이름도 오동도, 돌산도, 금오도 등 각 코스에서 바라볼 수 있는 섬들의 이름을 따서 지었다. 이 중 특히 금오도 코스는 언덕을 따라 직선에 가깝게 배치된 홀이 많아 해풍과 싸워야 하는 과제가 주어지지만 그림 같은 풍경이 기꺼이 도전하고 싶게 만든다. 해 질 무렵 라운드를 하면 금빛으로 물드는 바다와 항구, 하나둘 돌아오는 고깃배가 초록 필드와 어우러진 이색 풍경을 볼 수 있다. 또 오션 뷰를 자랑하는 클럽하우스 레스토랑에서 즐기는 시그니처 석식 세트는 가성비가 뛰어나다. 바다를 품은 한 상 구성의 경우 4인 기준 1인당 4만 원으로 제철 활어회와 회무침, 튀김, 서덜탕까지 푸짐하게 즐길 수 있다.
바다, 책, 그리고 휴식… 씨씨윗북 북스토어
‘See Sea with BOOK’이란 이름처럼 바다도 보고 책도 보는 서점 겸 북 카페이다. 올 4월부터 24시간 무인 운영 시스템으로 바뀌었다. 이용하고 싶은 시간만큼 이용권을 결제한 후 자유롭게 이동하면서 진열된 개봉 책을 살펴봐도 되지만, 차분히 앉아 읽으려면 처음 결제 시 지정한 곳에 앉아야 한다. 2층과 3층에서는 바다를 볼 수 있는데, 특히 3층 조망이 좋다. 날씨 좋은 날에는 루프톱에 올라가 볼 것. 피난민과 화전민의 애환이 담겨 있는 근현대사를 품은 영도가 한눈에 들어온다. 부산시가 운영하는 부산워케이션 프로그램의 위성센터로, 프로그램 신청자는 무료 이용이 가능하다.
그림 같은 바다와 내가 그린 그림… 성수미술관 강릉안목점
강릉 안목해변 카페 거리에 위치한 성수미술관은 이름은 미술관이지만 작품은 없다. 밑그림 도안을 고르고 제공되는 미술용품으로 색칠해 직접 완성해야 한다. 이른바 ‘똥손’이어도 걱정할 게 없다. 120개가량의 도안 중 난도가 쉬운 걸 고르면 된다. 이용료는 재료비를 포함해 기본 2시간 1인 이용권이 2만3000원이다. 아이와 함께 간다면 보호자는 음료 한 잔이 포함된 입장권을 따로 끊어야 한다. 전국 체인점 중 이곳 강릉안목점은 특히 오션 뷰로 유명하다. 한 타임에 2명씩 10팀을 예약받는데, 바다가 보이는 통창 쪽 명당자리는 4팀만 누릴 수 있다. 예약자가 도착하는 대로 현장에서 선착순 배정한다.
보성의 맛과 낭만이 가득한 캠프닉… 농부와 바다
전남 보성 율포해수욕장에서 차로 2~3분 거리에 위치한 ‘농부와 바다’는 두 손 가볍게 가면 되는 곳이다. 피크닉에 필요한 물품을 대여해주는 캠프닉(캠핑+피크닉) 세트와 음식 포함 세트 등이 다양하게 마련되어 있다. 바비큐 세트를 주문하면 녹차 먹인 돼지고기와 직접 기른 쌈 채소, 김치 등 완벽한 한 상을 차려준다. 부족할 것 같으면 음식을 더 챙겨와도 되고, 즉석 기계로 만드는 ‘한강라면’도 판다.
다도 체험을 추가하거나 바지락 캐기 무료 체험까지 즐긴다면 기본 3시간이 순식간에 지나간다. 오후 7시 전까지 도착하면 밤 10시까지 이용할 수 있다.
댓글 0