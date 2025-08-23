템스강처럼 한강도 수상버스 도입… 마곡~잠실 물길 가른다

[토요기획] 떠오르는 상권 “한강을 잡아라”… ‘한강버스’ 내달 18일 정식 운항
일반 교통카드-기후동행카드 이용
요금은 성인 편도 기준 3000원
선착장 경유 버스 노선 신설도
영국 런던 템스강을 오가는 수상버스처럼 서울에도 수상 대중교통이 도입된다. 다음 달 18일부터 한강 물길을 따라 서울 동서를 잇는 ‘한강버스’가 정식 운항에 들어간다.
한강버스는 지하철·버스처럼 교통카드로 이용할 수 있는 수상 교통수단이다. 노선은 서울 강서구 마곡에서 송파구 잠실까지 총 31.5km 구간으로, 마곡·망원·여의도·압구정·옥수·뚝섬·잠실 등 총 7개 선착장이 마련돼 있다. 전 구간을 경유하는 일반 노선은 75분, 마곡·여의도·잠실만 정차하는 급행은 54분이 걸린다.
운행 시간은 평일 오전 6시 반부터 오후 10시 반까지다. 주말과 공휴일에는 오전 9시 반부터 오후 10시 반까지 운행한다. 배차 간격은 평일 출퇴근 시간대 15분, 그 외 시간대 30분∼1시간이다. 서울시 관계자는 “시범 운항을 통해 운행 시간은 추후 조정될 수 있다”고 했다. 한강버스는 총 12척이 투입되며, 선박 한 척당 최대 199명을 태울 수 있다.
요금은 성인 편도 기준 3000원이다. 어린이(만 6∼12세)는 1100원, 청소년(만 13∼18세)은 1800원이다. 지하철과 버스 환승 할인도 적용된다. ‘기후동행카드’ 별도 권종을 통해 지하철, 버스, 따릉이와 함께 무제한으로 이용할 수도 있다. 30일권 요금은 6만7000원이며, 따릉이까지 포함하면 7만 원이다.
서울시는 한강버스 정식 운항을 앞두고 선착장 접근성도 강화했다. 마곡·망원·압구정·잠실 등 4개 한강버스 선착장과 시내·마을버스 총 8개 노선을 연결해 이달 1일부터 운행 중이다. 이 중 마곡·망원 선착장을 경유하는 3개 노선은 신설했고, 나머지 5개 노선은 망원·압구정·잠실 선착장을 거치도록 조정했다.
마곡 선착장에는 6611번 노선이 신설됐다. 9호선 개화역을 출발해 개화산역·마곡나루역·양천향교역을 거쳐 마곡 선착장으로 이어진다. 망원 선착장에는 7716번 버스가 새로 들어섰다. 서부운수차고지에서 출발해 가좌역·홍대입구역·합정역을 거쳐 망원 선착장까지 간다. 기존 마포 16번에는 망원 선착장이 추가됐고, 8775번은 출퇴근 시간대 맞춤버스로 신설돼 망원 선착장과 상암월드컵파크를 잇는다.
주요 지하철역과 선착장을 오가는 무료 셔틀버스도 마련된다. 다음 달 한강버스가 정식 운항되면 평일 출퇴근 시간대에 맞춰 마곡, 잠실, 압구정 선착장에서 15분 또는 30분 간격으로 셔틀버스를 운행할 예정이다.
