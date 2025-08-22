명륜진사갈비, 전국 540여 개 가맹점에 29억 원 규모 월세 지원

명륜진사갈비를 운영하는 명륜당은 전국 540여 개 가맹점에 550만 원씩 총 29억4000만 원 규모의 월세 지원을 실시했다고 22일 밝혔다. 코로나19 확산으로 외식업계가 큰 어려움을 겪었던 2020년 2월에 진행한 전국 가맹점 월세지원 이후 두 번째 지원이다.
해당 지원금은 가맹본사에서 실시한 교육에 5회 참여한 가맹점에게 집행됐고 대부분의 가맹점이 혜택을 받았다. 가맹점주와의 상생 경영을 실효적으로 펼치기 위한 조치다.
지난 2020년 2월 명륜당은 프랜차이즈 업계 최초로 23억 원 규모로 전국 가맹점에 월세를 지원했다. 당시 월세지원 외에도 마스크 1700만 장 무상 제공, 마케팅 비용 및 안정자금 등 75억 원 규모의 추가 지원을 실시했다. 당시 박영선 중소벤처기업부 장관으로부터 ‘착한 프랜차이즈 1호’ 인증을 받기도 했다.
이번 월세 지원은 여전히 외식업계의 고정비 부담이 크다는 판단에 따라 결정됐고 전액 본사 부담으로 집행된다. 명륜당 관계자는 2019년부터 2025년까지 가맹점에 직접 지원한 금액은 약 400억 원이라고 전했다.
이번 월세 지원에서는 일회성 지원이 아닌 가맹점주들의 역량 강화와 연계된 차별화된 접근 방식을 취했다. 가맹본사에서 진행한 교육과정에 성실히 참여하고 이수한 점주들을 대상으로 월세 지원을 실시함으로써 가맹점의 경영 안정화와 동시에 서비스 품질을 높이겠다는 전략이다.
이번 지원 소식을 접한 한 가맹점주는 “최근 경기 상황이 너무 어려워 임대료나 인건비 걱정이 컸는데 본사에서 먼저 실질적인 지원을 해줘서 큰 힘이 된다”며 “본사가 가맹점을 단순히 관리하는 것이 아닌 함께 고민하고 이해하려는 태도가 느껴져서 더욱 신뢰감이 든다”고 말했다.
명륜당 관계자는 “가맹본사는 가맹점과 함께 위기를 이겨내는 동반자라는 인식 아래 상생경영 체제를 지속적으로 강화하고 있다”며 “앞으로도 가맹점의 실질적인 경영 부담을 덜기 위한 다양한 지원책을 고민하고 실행하겠다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
