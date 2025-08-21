롯데이노베이트, 직원 워라밸 강화방침… “일과 삶의 균형 발전위해 지원”

가족과 함께한 특별한 하루, 팸데이 성료
영화관서 소통과 재충전, 무비데이 호응
첨단 기술 체험과 조직문화 혁신 병행
롯데이노베이트는 21일 임직원의 일과 삶의 균형(워라밸)과 동료 간 유대 강화를 목표로 ‘이노컬처’ 캠페인을 성공적으로 펼쳤다고 밝혔다.
이번 캠페인은 가족 초청 행사, 영화 관람, 야구 경기 단체 관람 등 세 가지 프로그램으로 약 한 달간 진행됐다.
지난 20일, 롯데이노베이트는 본사에서 ‘패밀리데이’를 개최해 약 70명의 임직원 가족을 초대했다. 이 행사는 가족과의 소중한 시간을 통해 일과 가정의 조화를 도모하고, 긍정적인 조직문화를 확산하기 위해 마련됐다. 참가자들은 사무실을 함께 둘러보고, 첨단 자율주행 기술이 적용된 B형 셔틀(운전자 없이 운행되는 자율주행 차량)을 체험했다. 스마트팜 시스템 ‘도시의 푸른농장’에서 수확한 상추로 가족이 함께 요리하는 쿠킹 클래스를 즐겼다.
8일에는 약 350명의 임직원이 참여한 ‘무비데이’가 열렸다. 단체 영화 관람을 통해 일상에서 벗어나 재충전의 기회를 제공한 이 행사에서는 영화 관람 전 회사의 미래 비전과 사업 방향을 주제로 자유로운 대화의 시간을 가졌다.
지난달 24일에는 약 400명의 임직원이 고척 스카이돔을 찾아 프로야구 경기를 관람하며 단합을 다졌다. 단체 응원으로 활기를 띤 이 날, 임직원들은 SNS 이벤트를 통해 동료들과의 친밀감을 높였다.
롯데이노베이트 관계자는 “앞으로도 임직원의 삶의 질 향상과 소통 강화를 위한 다양한 활동을 지속해 업무 몰입도를 높일 것”이라고 밝혔다.
