LG전자, ‘IFA 2025’서 유럽 맞춤형 가전 25종 첫선

LG전자는 다음 달 5일 독일 베를린에서 열리는 국제가전박람회(IFA) 2025에서 유럽 판매용 냉장고와 세탁기 신제품 25종을 선보인다고 19일 밝혔다. 최근 유럽의 에너지 가격 급등을 고려해 제품 에너지 효율을 끌어올리고, 유럽의 주거 환경을 반영한 디자인과 편의성을 제품에 반영했다는 설명이다.
냉장고는 단열을 강화해 온도 유지에 필요한 컴프레서 가동을 줄였다. 또 인공지능(AI)이 사용자의 이용 패턴에 맞춰 컴프레서 가동을 최적화해 전력 사용량을 절감할 수 있도록 했다. LG전자는 보텀 프리저(상냉장·하냉동 냉장고), 프렌치 도어(상단 양문형 냉장실·하단 서랍형 냉동고) 등 주요 냉장고 신제품이 지난해 대비 에너지 사용량을 개선해 업계 최고 수준 효율을 낸다고 설명했다. 또 유럽의 집이 좁다는 점에 착안해 냉장고 문을 본체 안쪽으로 회전시키는 기술을 도입해 벽이나 가구장에 밀착해서 설치해도 쉽게 문을 여닫을 수 있도록 했다.
세탁기의 경우에는 일체형 세탁건조기 제품이 일찍 상용화된 유럽 시장을 겨냥한 고효율 워시콤보 신제품을 선보인다. LG전자는 2021년 일체형 세탁건조기 가운데 유럽 최초로 에너지 효율 A등급을 받은 ‘LG 시그니처 히트펌프 워시콤보’를 출시해 시장 1위에 올랐다.
