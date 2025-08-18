LG화학, 버려진 자원 재활용 아이디어 공모전 개최

LG화학은 18일 ‘리사이클 사회공헌 임팩트 챌린지’ 공모전을 개최한다고 밝혔다. 국내 비정부기구(NGO) 희망친구기아대책과 함께한다.
해당 공모전은 버려진 자원을 재활용해 지역사회와 일상을 변화시킬 수 있는 창의적인 사회공헌 아이디어를 발굴하는 것이 목적이라고 소개했다. 공모전 주제는 ‘버려진 자원에 새로운 쓰임을 더해 지역과 일상을 바꾸는 방법’으로 설정했다. 재활용 기술을 활용한 사회공헌 아이디어를 중심으로 평가한다는 방침이다. 특히 LG화학 폐플라스틱을 활용한 장애보조기구, 놀이터기구, 조명, 생활소품 등 LG화학 사업과 연계된 제품 아이디어에는 가점을 부여한다.
다음 달 19일까지 기대플러스 플랫폼을 통해 온라인으로 아이디어 접수를 진행한다. 최종 선정된 6(인)팀을 대상으로 친환경 소재를 활용한 상품(LG전자 스탠바이미, 틔운미니 등)을 수여할 예정이다.
고윤주 LG화학 CSSO(Chief Sustainability Strategy Officer) 전무는 “이번 공모전을 통해 지속가능한 삶과 사회적 가치 창출에 기여할 수 있는 혁신적인 아이디어들이 많이 나오길 기대한다”고 말했다.
