유한 렉라자, 1년새 유럽-英-日-中 등 7개국 허가

항암제로는 국내 처음으로 미국식품의약국(FDA)의 장벽을 뚫은 유한양행의 ‘렉라자’가 출시 1년 만에 한국을 포함해 미국, 유럽, 영국, 일본, 캐나다, 중국 등 7개국에서 판매 허가를 받았다. 업계에서는 국내 최초로 연 매출 1조 원 이상의 ‘블록버스터’ 항암제가 탄생할 것이라는 기대감이 새어 나온다.
국내개발 항암제 최초 FDA 승인
연매출 1조 넘을 ‘블록버스터’ 기대
국산 폐암 치료제 ‘렉라자’는 19일로 FDA 허가 1주년을 맞았다. 폐암 세포의 성장에 관여하는 성장인자수용체(EGFR)를 차단해 암 세포가 더 이상 자라지 못하게 하는 렉라자는 지난해 8월 19일 국산 항암제로는 처음으로 FDA의 허가를 받아 큰 주목을 받았다. EGFR은 비소세포폐암 환자의 약 40%가 가지고 있는 유전자 돌연변이로, 렉라자가 등장하기 전에는 아스트라제네카의 ‘타그리소’가 이 수요를 담당하고 있었다.
하지만 올해 3월 렉라자의 글로벌 판권을 보유한 존슨앤드존슨이 유럽폐암학회(ELCC)에서 렉라자의 임상 3상 결과를 발표하며 분위기가 반전됐다. 먹는 약인 렉라자와 주사 형태의 항체치료제 ‘리브리반트’의 병용 치료 시 타그리소보다 환자의 전체생존기간(OS)이 1년 이상 연장된 것. 이에 따라 존슨앤드존슨은 2027년 렉라자-리브리반트 매출 목표를 약 50억 달러(약 7조 원)로 제시했다. 올해 2분기(4∼6월) 글로벌 매출은 1억7900만 달러(약 2479억 원)로 전년 동기 대비 159% 늘었다.
렉라자의 매출 상승에 따라 유한양행의 실적도 개선되고 있다. 유한양행은 2018년 존슨앤드존슨에 렉라자를 총 9억5000만 달러(약 1조3158억 원)에 기술 수출했다. 이 중 미국 및 일본 상업화 등에 따라 1억7500만 달러는 수령한 상태로, 향후 7억2500만 달러의 경상기술료(단계별 기술료, 마일스톤)가 남아 있는 상태다.
