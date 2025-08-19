[단신]KB국민카드, 대학등록금 내면 스벅 준다 外

KB국민카드가 대학 등록금을 납부한 고객에게 스타벅스 커피 쿠폰을 제공하는 행사를 진행한다고 18일 밝혔다. KB국민카드는 다음 달 30일까지 전국 57개 대학의 등록금을 KB국민 신용카드(비씨, 체크, 기업, 선불카드 제외)로 납부한 고객에게 스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰 2장을 제공한다. 등록금을 200만 원 이상 납부해야 혜택을 받을 수 있다. 등록금 납부 가능 대학은 KB페이 애플리케이션(앱) 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 앱에서 납부까지 진행하면 2∼6개월 무이자 할부와 12개월 부분 무이자 할부 혜택도 받을 수 있다.
■ 미래에셋자산운용, K원전 상장지수펀드
미래에셋자산운용은 19일 한국 원자력 산업에 투자하는 ‘TIGER 코리아원자력’ 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 18일 밝혔다. 미래에셋운용은 K원전 수출 관련 공급 및 유통망에 집중하는 투자 대상을 추려 두산에너빌리티와 현대건설 등 선두 종목을 담았다고 설명했다. 두산에너빌리티는 원자로와 증기발생기, 냉각재 펌프 등 핵심 원전 장비를 만들며, 차세대 원전인 소형모듈원자로(SMR)를 위탁 생산하는 ‘SMR 파운드리’로 성장 중이다. 현대건설은 한국형 원전을 총 24기 시공해 업계 최다 실적을 보유하고 있다.
■ 롯데손보, 제주 여행 맞춤형 보험
롯데손해보험이 업계 최초로 제주도 여행객을 위한 맞춤형 보험 상품을 내놨다고 18일 밝혔다. 롯데손보의 ‘크루(CREW) 제주 갈 땐 보험’은 제주 여행 중 겪을 수 있는 각종 상해와 식중독은 물론이고 기상 급변으로 항공편이 결항되며 발생하는 비용 및 호텔 투숙 중 발생한 사고도 보장받을 수 있다. 골프 여행객을 위해 홀인원 축하 비용을 최대 100만 원 지원받을 수 있는 골프 플랜도 마련됐다. 보험료는 2박 3일 기준 인당 2000원 수준이다. 롯데손보 보험 플랫폼 ‘앨리스(ALICE)’를 통해 가입할 수 있다.
댓글 0