새벽 5시부터 대기줄… 美 시장 진출한 ‘K-버거’ 롯데리아

롯데GRS는 지난 14일(현지시각) 미국 캘리포니아주 오렌지카운티 내 풀러튼 시티에 롯데리아 풀러튼점 오픈식을 진행했다고 18일 밝혔다.
미국 롯데리아 직영 1호점인 풀러튼점은 2023년 10월 롯데GRS USA 법인 설립 이후 약 2년 만에 문을 열었다. 전체 약 65평 규모의 드라이브스루(D/T) 형태로 ‘The Original K-Burger’의 슬로건을 내세운다.
롯데리아 미국 1호점의 K-버거의 특성을 미국 현지 고객에게 알리기 위한 메뉴로 구성됐다. 대표 메뉴인 리아 불고기‧새우, 비빔 라이스버거 등 총 5종의 버거 메뉴와 6개의 사이드 메뉴로 운영될 방침이다.
롯데GRS는 공식 오픈에 앞서 이달 11일부터 13일까지 약 3일간 4시간씩 사전 운영을 진행해 고객 반응을 점검했다. 기간 중에는 개점 전부터 긴 대기 행렬로 일평균 500명이 방문했다. 이어 공식 오픈일인 14일에도 오전 5시부터 대기한 첫 고객을 시작으로 매장 전체를 둘러싼 대기줄이 형성됐다. 이와 함께 선착순 고객을 대상으로 굿즈 상품 등을 증정하는 이벤트도 함께 펼쳤다.
차우철 롯데GRS 대표이사는 “오늘은 롯데리아가 미국에 진출 했음을 국내‧외에 알리는 매우 뜻깊은 날”이라며 “아시아 시장을 넘어 미국의 소울 푸드인 버거에 롯데리아의 맛과 가치를 선보일 계획”이라고 밝혔다.
한편 롯데GRS는 베트남, 미얀마, 라오스, 몽골 등 동남아 4개국 내 약 320여개 롯데리아 매장을 운영하고 있다. 이어 지난 5일 말레이시아 파트너 사 계약 체결했으며, 미국 내 롯데리아 1호점 오픈의 성과를 바탕으로 글로벌 사업을 지속 확대할 예정이다.
