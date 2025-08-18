텍스타일디자인뱅크, ‘프리뷰 인 서울 2025’ 참가…AI 텍스타일 디자인 선보여

패션테크 스타트업 ㈜텍스타일디자인뱅크가 오는 20일부터 22일까지 서울 코엑스에서 열리는 국내 최대 섬유 패션 전시회 ‘프리뷰 인 서울 2025(Preview in SEOUL 2025, 이하 PIS)’에 참가한다.
텍스타일디자인뱅크는 이번 전시를 통해 자사의 웹 플랫폼에서 제공하는 ‘AI 텍스타일 디자인 제작 서비스’를 통해 인공지능 생성 기술을 활용한 독창적인 프린트 패턴 디자인을 선보일 예정이다. 특히, 자체적으로 구축한 데이터베이스를 활용해 저작권 걱정 없는 고품질의 텍스타일 디자인을 제공하는 점을 강조한다는 방침이다. 또한 ‘AI 텍스타일 디자인 제작 서비스’를 체험할 수 있는 체험존 부스를 만들어 운영할 계획이다.
‘프리뷰 인 서울 2025’는 지속가능성과 친환경, 리사이클 제품 등 섬유패션산업의 최신 트렌드를 한눈에 조망할 수 있는 자리로, 섬유 소재부터 패션 의류, 패션 테크까지 다양한 분야의 기업들이 참여한다.
텍스타일디자인뱅크 관계자는 “이번 ‘프리뷰 인 서울 2025’ 참가를 통해 우리의 독보적인 인공지능 텍스타일 디자인 생산 역량을 널리 알리고, 더 많은 파트너들과 협력 관계를 구축하고 싶다”며 “앞으로도 끊임없는 연구와 혁신으로 텍스타일 디자인 업계를 선도해 나갈 것”이라고 포부를 밝혔다.
한편, PIS 2025는 오는 20일부터 22일까지 사흘간 코엑스 A, B1홀에서 진행된다. 코엑스 B홀 B-G12의 텍스타일디자인뱅크 부스를 방문하면 인공지능이 즉석에서 디자인을 생성해 주는 혁신적인 기술을 직접 체험할 수 있다.
