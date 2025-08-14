이억원 금융위원장 후보자 “부동산 몰린 금융, 미래산업으로 물꼬 털 것”

차기 금융위원장 후보로 지명된 이억원 전 기획재정부 1차관이 부동산에 머문 금융 자산을 국가 부가가치를 높이는 방향으로 이전하겠다고 했다.
이 후보자는 14일 서울 중구 예금보험공사 본사 1층에서 기자들과 만나 “생산적 금융으로 대전환하고 서민과 소상공인 등 금융 약자를 위한 포용 금융을 강화할 것”이라며 “건전한 자본시장 발전과 자본시장 활성화 등 새 정부 금융 국정과제를 체감할 수 있도록 속도감 있게 정책을 추진하겠다”고 했다.
이 후보자는 “지금 한국 금융의 현실을 보면 부동산이나 예금, 대출이 기준이 되고 있다”며 “사회 전체로 보면 생산성을 높이거나 혜택이 골고루 가기보다는 그 부분에 머물러 있다”고 지적했다.
이어 “이 부분 자금의 물꼬를 보다 혁신적이고 미래 산업적인 곳, 국가 전체의 부가가치(를 높일 수 있는 곳으로) 근본적으로 바꾸는 것”이라며 ‘생산적 금융’을 정의했다. 이 후보자는 “한국 경제는 여러 가지로 어려운 상황이다. 안에서는 서민 경제와 거시적 상황이 매우 어렵고 밖으로는 관세 전쟁, 인공지능(AI) 기술 전쟁 등 각국 간 전면전이 벌어지고 있다”고 진단했다.
그는 “구조적으로는 인구 감소, 저성장 고착화, 양극화 등 구조적 문제가 한국 경제의 미래를 제약하고 있다. 이렇게 복합적으로 어려움이 중첩돼 있는 다중 위기를 극복하고 한국 경제가 진짜 성장하고 재도약하기 위해서는 그 어느 때보다도 금융의 역할이 매우 중요하고 긴요한 시기”라고 말했다.
이 후보자는 금융감독원장에 내정된 이찬진 제일합동법률사무소 변호사에 대해 “금융위랑 금감원은 사실은 금융 시장 발전 그리고 금융 산업 발전, 국정과제 수행하는 데 있어서 긴밀히 협조해야 한다. 같이 유기적으로 연계해서 협업하는 관계를 유지해야 한다고 생각한다”며 “어제 금감원장(이찬진) 하고도 통화해서 이런 취지로 말씀드렸고 금감원장님도 같은 취지로 공감을 표했다”고 설명했다.
금융소비자 부분을 별도 기관으로 분리하고 금융위와 금감원을 통합하는 이재명 정부의 금융당국 조직개편에 대해선 “후보자 신분인 만큼 언급하지 않을 것”이라며 말을 아꼈다.
댓글 0