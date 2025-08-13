CJ프레시웨이, 이동급식 시장 공략 나선다… 푸드윈과 맞손

CJ프레시웨이가 이동급식 시장의 선진화를 위해 이동급식 전문 기업인 ‘푸드윈’과 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.
이동급식은 별도의 주방시설이 없는 사업장에 조리된 음식들을 배송해 간편히 식사할 수 있도록 돕는 서비스다. 푸드윈은 국내 이동급식업 최초로 HACCP 인증을 획득한 기업으로, 식재료 구매부터 전처리, 조리, 배송, 세척까지 전 단계에 걸쳐 품질 기준을 적용하고 있다. 현재 학교, 학원, 기업 등을 대상으로 일 최대 4만 식을 공급하며, 군부대에도 이동급식 서비스를 제공해 사업 범위를 확대하고 있다.
양사는 긴밀한 협업을 바탕으로 이동급식 사업에 최적화된 상품 및 서비스 솔루션을 공동 개발하고 관련 역량을 강화해 나갈 계획이다. 이에 앞서 CJ프레시웨이는 푸드윈에 연간 약 50억 원 규모에 달하는 식자재를 납품하기로 했다. 푸드윈은 이동급식 생산 인프라와 역량을 기반으로 솔루션 테스트 및 도입을 추진한다.
김재용 CJ프레시웨이 급식사업담당은 “푸드윈과의 협력으로 이동급식 사업에 필요한 상품·물류 역량을 점검하고 생애주기별 고객 맞춤형 이동급식 솔루션 개발을 통해 비즈니스 모델을 고도화할 것”이라고 말했다.
