대우건설, 임직원 자녀 대상 ‘꿈나무 초대행사’ 개최

대우건설은 지난 7일부터 8일까지 이틀간 여름방학을 맞은 임직원 자녀들을 대상으로 ‘2025 대우건설 꿈나무 초대행사’를 진행했다고 밝혔다.
이 행사는 2004년 시작해 올해로 19회째를 맞았으며 초등학교 4~6학년 자녀를 대상으로 한다. 건설업 특성상 가족과 휴가를 함께 보내기 어려운 국내외 현장 근무자의 자녀를 우선 선발했다고 한다.
올해는 총 80명의 자녀가 참가했다. 참가자들은 서울 을지로 본사에서 부모의 근무 환경과 회사 업무에 대한 설명을 들은 뒤 인덕원 퍼스비엘 현장을 방문해 현장 견학과 대우네 뿌듯트럭 간식차 체험을 했다. 이후 수원 인재원과 써밋갤러리를 방문하며 일정을 마무리했다.
대우건설 관계자는 “매년 임직원과 자녀 모두에게 긍정적인 반응을 얻고 있다”면서 “이번 행사가 아이들에게 건설업에 대한 이해와 자부심을 높이는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.
