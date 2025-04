[애널리스트의 마켓뷰]킹메이커, AI 시장 진입 가속화를 위한 핵심 파트너

오강호 신한투자증권 기업분석부 연구위원

AI 산업의 개화는 기업들의 신시장 진출 기회임과 동시에 향후 10년의 성과를 좌우할 요소다. 경쟁력 우위 업체는 ‘록인 효과’(특정 서비스에 적응하면 선택을 바꾸기 어려운 현상)로 실적과 밸류에이션(가치) 재평가 효과를 누릴 수 있다. 소비자 수요 확대 구간에서 공급자의 기술 혁신이 무엇보다 중요한 시기다.2028년까지 클라우드 시장은 연평균 15% 이상 성장할 것으로 전망된다. 더 많은 데이터센터를 세우고 AI 기능을 강화한다고 가정했을 때 성장 가속화에 대한 전망은 더욱 명확해질 수밖에 없다. 클라우드 서비스제공(CSP), 운영·관리(MSP) 사업자의 경쟁력 강화에 주목하는 이유다. 지난해 국내 대표 IT 서비스 기업인 삼성SDS, LG CNS의 클라우드 매출액 성장률은 각 24%, 16%(클라우드와 AI)에 달했다. AI 기능 강화에 따른 구조적 성장과 더불어 산업 킹메이커의 지위 강화에 주목할 시점이다.최근 미국 시장 전반이 급락하기 전 빅테크 기업의 주가가 조정을 받았던 이유는 올해 4000억∼5000억 달러로 추산되는 자본적지출(CAPEX) 규모가 과연 타당한 수준이냐는 의구심이 커졌기 때문이다. 여기엔 ‘여전히 시장에 공급이 부족’하고, ‘추론 수요’가 커지고, ‘데이터의 종류와 양이 폭증했다’는 것으로 대답할 수 있다. 보다 긴 호흡으로 SW 투자에 접근해야 하는 이유다.한국 IT 서비스 사업자의 성장동력은 분명하다. 그룹사 대표 IT 서비스 사업자인 삼성SDS, LG CNS와 기업 정보화 솔루션 경쟁력을 보유한 더존비즈온이 가장 눈여겨볼 만하다. SW인 엠로에도 관심을 가질 만하다. AI 사이클의 구조적 성장과 더불어 가치 재평가가 가능하다.