에이블제이, 대화형 AI 기술면접 연습 솔루션 론칭

기술면접 분야에서 도움줄 수 있는 솔루션 개발완료

‘에이블제이의 솔루션, NoteMe Dev’는 약 200개사 이상의 IT 기업 데이터와 14개 이상의 IT 직무별로 개인 맞춤형 면접 경험을 제공한다. IT 기술면접에서 중요한 실무 중심의 기술적 질문을 학습하고 이를 통해 지원자들의 개별 경험과 이력에 맞는 피드백을 제공하는 것이 특징이다.업계 관계자는 “‘NoteMe Dev’는 특히 SSAFY, 멋쟁이 사자처럼과 같은 IT직무 양성과정 교육생들, 성균관대, 인하대 등 기술 전문성에 대한 학습이 필요한 공학도들에게 만족도가 높다. 실제 면접에서 마주하게 될 문제와 유사한 질문들을 풀어봄으로써 기업들이 요구하는 기술적 역량을 효율적으로 준비할 수 있어 취업의 문턱이 높아진 만큼 면접 실전 감각을 높일 수 있었다”라고 전했다.