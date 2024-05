美월마트 ‘주요 식품’에 신라면 올랐다… 유럽서도 인기 시동

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 28일(현지시간) ‘K-라면의 인기로 해외 진출을 확장하는 신라면 제조사(Maker of Shin Ramyun expands overseas as Korean noodles become hit)’라는 제목의 기사를 통해 농심 라면제품의 해외 인기를 조명했다.

K-라면에 대한 글로벌 관심이 높아지면서 대표주자 격인 농심의 ‘신라면’도 미국과 유럽시장에서 주목을 받는 모양새다.영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 28일(현지시간) ‘K-라면의 인기로 해외 진출을 확장하는 신라면 제조사(Maker of Shin Ramyun expands overseas as Korean noodles become hit)’라는 제목의 기사를 통해 농심 라면제품의 해외 인기를 조명했다.FT는 K팝을 비롯해 영화와 드라마 등 한국문화가 부상하면서 한국음식에 대한 서구권의 관심도 커진 것으로 평가했다. 그러면서 영화 ‘기생충’에 등장하는 ‘짜파구리(짜파게티+너구리)’를 지목했다.FT에 따르면, 세계 라면 시장은 500억 달러(약 68조 원) 규모로 성장했다. 지난해 한국 라면 수출액도 사상 최대인 10억 달러(1조4000억 원)를 기록했다. 특히 농심은 대표 제품인 ‘신라면’으로 매출 1조2000억 원으로 기록했는데, 이중 약 60%가 해외에서 발생했다.이용재 농심 국제사업부문장은 “예전에는 주로 아시아인이 라면을 즐겨먹었지만 요즘엔 매운 음식을 시도하는 젊은 사람들이 늘면서 미국 현지인과 히스패닉들이 주요 소비층이 됐다”고 FT에 설명했다.농심은 2030년까지 미국에서 연매출 15억 달러(2조 원)를 달성해 현재보다 3배 늘리겠다고 목표를 제시했다. 이를 통해 현지 라면시장 1위 업체로 자리매김하겠다는 것이다. 시장조사업체 유로모니터인터내셔널에 따르면 미국 라면시장에서 농심의 시장점유율은 25.4%로, 일본 도요수산에 이은 2위다.미국 월마트에서 신라면 위치가 아시아 식료품 코너에서 주류 식품 코너로 옮겨진 것도 상징적이다. 농심은 이를 바탕으로 미국 매출이 급증할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이에 따라 로스앤젤레스(LA) 제2공장에 생산라인을 추가하고 있으며, 미국 제3공장과 수출전용 국내 공장 신설도 검토하고 있다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com