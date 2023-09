엔카닷컴은 2023년 하반기 신입·경력 사원 공개 채용을 진행한다고 20일 밝혔다.이번 채용은 IT 플랫폼 제작/개발, 자동차 사업/서비스 기획, 경영지원/마케팅 등 12개 직무로 나눠 진행한다. 서류 접수는 엔카닷컴 채용 사이트에서 실시하며 기간은 오는 10월 3일까지다.채용인원은 00명이며 채용 과정은 서류접수, 실무진 면접, 임원 면접 순이다. IT 플랫폼 제작/개발의 일부 직군은 코딩테스트도 진행된다. 자세한 사항은 엔카 채용 사이트에서 확인할 수 있다.엔카닷컴은 이번 채용에서 전문성을 갖춘 인재를 모집함은 물론 IT, 서비스 분야에서도 다수의 신입 및 경력 인재를 모집해 기업 경쟁력을 더욱 강화한다는 방침이다.엔카닷컴 관계자는 “이번 채용을 통해 전문성을 갖춘 인재들이 엔카닷컴과 함께 발전해 나갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.두가온 동아닷컴 기자 gggah@donga.com