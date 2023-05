대한상공회의소, ‘2023 미래산업 인재육성 컨퍼런스’ 개최

대한상공회의소는 2023년 5월 22일부터 26일까지 5일간 온라인으로 진행되는 ‘2023 미래산업 인재육성 컨퍼런스’를 개최한다고 18일 밝혔다.이번 행사는 첨단·디지털 산업분야의 청년 인재육성을 위한 훈련과정을 대중에게 알려 사업 인지도를 높이고, 청년 인재를 위한 취업 컨설팅 및 구인 기업을 위한 채용 컨설팅 지원을 목적으로 한다. 대한상공회의소가 주최하고 고용노동부의 후원으로 마련됐다.<디지털 선도기업 아카데미> 사업의 일환으로 개최되는 ‘2023 미래산업 인재육성 컨퍼런스’는 메타버스 공간에서 △교육생 프로젝트 및 훈련수기를 전달하는 ‘VALUE UP 공모전’ △청년과 기업을 대상으로 취업 및 채용 컨설팅을 지원하는 ‘MEET UP 프로그램’ △교육생 맞춤 ‘온라인 채용 박람회’ 세 가지 프로그램으로 진행된다.‘MEET UP 프로그램’은 구인기업을 대상으로 하는 채용지원 특강 및 컨설팅, 취준생 대상 취업 컨설팅 및 모의코딩 테스트, 취업지원 특강, 현직자 멘토링 등으로 구성돼 구인기업과 취준생 모두 만족시킬 수 있을 것으로 기대된다. 이 밖에도 VALUE UP 공모전 시상식을 비롯하여 첨단·디지털 산업분야의 유명 전문가를 초빙해 미래 전망을 확인할 수 있는 특강이 함께 개최될 예정이다.‘온라인 채용 박람회’에서는 산업 분야별 대표 기업이 설계한 직무교육을 마친 우수 청년 인재와 기업의 매칭이 제공된다. 이를 통해 구인기업과 취준생 간 미스매치를 최소화 할 수 있도록 돕는다.대한상공회의소 인력개발사업단 김왕 단장은“이번 컨퍼런스는 새로운 민-관 협력 모델인 디지털 선도기업 아카데미의 대중적 인지도를 제고하면서, 디지털 분야의 인재 채용을 돕고 기업-청년 간 미스매치를 줄이기 위해 개최 되었다”고 말했다.행사에 대한 자세한 내용 및 메타버스 참가는 ‘미래산업 인재육성 컨퍼런스’ 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.