롯데쇼핑 지속경영보고서, ‘LACP 어워즈’ 금상…국내 유통업체 중 유일

롯데쇼핑이 올해 처음 발간한 ‘2021 지속가능경영보고서’가 LACP 2021 비전 어워즈에서 금상을 수상했다.LACP(League of American Communications Professionals)는 미국의 커뮤니케이션 전문가들이 만든 글로벌 커뮤니케이션 전문 기관이다. LACP가 매년 발표하는 비전 어워즈는 세계 각국의 정부기관이나 기업, 단체 등이 발간한 연례 보고서, 지속가능경영보고서, CSR 리포트 등 커뮤니케이션 결과물을 평가한다. 올해 대회는 전 세계 1000여개 기업 및 단체가 참여했다.롯데쇼핑은 비전 어워즈 리테일 업종 지속가능경영보고서 부문에서 총 8개 평가 항목 중 △창의성 △정보 접근성 △주주 서한 △서술력 △재무 정보 △표지 디자인 등 6개 항목에서 만점을 받아 금상을 수상했다고 5일 밝혔다. 올해 수상 기업 중 유일한 국내 유통업체다.아울러 전 세계 100대 보고서, 아시아 태평양 지역 80대 보고서, 국내 20대 보고서에도 선정됐다.이선대 롯데 유통군HQ 홍보실장은 “이번 수상은 롯데쇼핑의 ESG 활동이 세계적으로 인정받았다는데 의의를 두고 있다”며 “국내 유통업체 최초 사례인 만큼 유통업체 대표 주자로서 ESG 활동에 박차를 가하겠다”고 말했다.한편 롯데쇼핑은 지난 7월 ‘2021 지속가능경영보고서’를 처음 발간했다. 해당 보고서에는 ‘Dream Together for Better Earth(다시 지구를 새롭게, 함께 더 나은 지구를 위해)’라는ESG 경영 슬로건 아래, 롯데쇼핑의 ESG 관련 규제를 규정하고 최근 성과 및 향후 계획과 새로 개발된 ESG 정책 등이 수록됐다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com