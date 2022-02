‘My 큐커 플랜 멤버십’ 구독하고 큐커를 가지세요[프리미엄뷰]

간편식부터 큐커 전용 밀키트까지 한데 모은

식품 구독 플랫폼, 큐커 식품관





위약금 걱정 없이 즐기는 My 큐커 플랜 멤버십





2022년 식문화 트렌드 중 하나가 ‘초(超)편리함’이다. 특히 MZ세대(밀레니얼+Z세대)는 집밥의 충만함과 외식의 편리함을 더한 간편한 집밥에 익숙하다. 구매부터 조리, 식사에 드는 시간과 노력을 아끼길 원하는 이들에게 맛있는 집밥을 뚝딱 만들 수 있는 비스포크 큐커와 큐커 식품관, My 큐커 플랜 멤버십은 최적의 키친 솔루션이다.

멤버십 구독과 함께라면 더욱 풍성한 한인 혜택













삼성전자는 홈쿡 트렌드와 간편하면서도 수준 높은 한 끼를 원하는 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 신개념 조리기기 비스포크 큐커를 개발했다. 비스포크 큐커는 집밥 한 끼를 빠르고 간편하게 조리할 수 있도록 그릴·에어프라이어·전자레인지·토스터 기능을 모두 갖춘 ‘4-in-1’ 조리 기기다.비스포크 큐커는 최대 4가지 요리를 한 번에 할 수 있는 ‘멀티쿡’ 기능과 밀키트, 가정간편식 포장 뒷면의 바코드를 휴대전화의 ‘스마트싱스’ 앱으로 스캔하면 시간·온도 등 조리에 필요한 최적의 조건을 자동으로 설정하는 ‘스캔쿡’ 기능을 갖춘 것이 특징이다.삼성전자는 비스포크 큐커를 구매한 소비자들에게 보다 통합된 제품 사용 경험을 제공하기 위해 삼성닷컴에 식품 구독 플랫폼 ‘큐커 식품관’을 오픈했다. 식품 구매부터 정기 구독 서비스까지 한번에 가능한 새로운 형태의 구독 플랫폼을 통해 근사한 집밥 한 끼를 경험하는 과정 그 자체를 즐길 수 있도록 한 것.큐커 식품관은 다양한 식품업체의 즉석밥 같은 가공식품부터 가정간편식, 큐커 전용 밀키트 등을 한곳에 모았다. 필요한 식료품을 간편하게 확인하고 구매할 수 있는 큐커 식품관(www.samsung.com/sec/bespokeshop)은 비스포크 큐커를 맛있게 즐길 수 있는 통합 플랫폼이다. 큐커 식품관에는 CJ제일제당, 오뚜기, 앙트레 등 비스포크 큐커 파트너사를 포함한 15개 업체가 입점했고, 계속해서 늘어날 예정이다.삼성전자는 이번에 큐커 식품관과 함께 식품 구독 서비스인 ‘My 큐커 플랜 멤버십’도 선보였다. 온라인 혹은 오프라인 매장에서 비스포크 큐커를 구매한 소비자가 큐커 식품관에서 My 큐커 플랜 멤버십을 구독해 일정 금액 이상의 식료품을 구매하면 할인 쿠폰 혜택을 받을 수 있는 서비스다.예를 들어 2년 약정을 선택할 경우 큐커 식품관에서 월 3만9000원 이상의 제품을 구매하면 매월 1만5000원의 할인 쿠폰이 지급되어 최대 36만 원의 쿠폰 혜택을 받을 수 있다. 만약 월 식품 구매 금액을 채우지 못하더라도 멤버십 할인 쿠폰은 매월 7000원 제공되며 중간에 해지하더라도 위약금은 없다.My 큐커 플랜 멤버십 구독과 더불어 오프라인 매장에서 비스포크 큐커를 구입할 경우 다양한 카드사 할인 혜택도 받을 수 있어 기기 값에 대한 부담을 덜 수 있다. 또 My 큐커 플랜 멤버십 구독 첫 달에는 최대 1만5000원의 할인 쿠폰이 즉시 제공되어 100원에 제품을 구매할 수 있는 이벤트도 마련되어 있다(24개월 약정 기준).※스캔쿡은 SmartThings 앱 연동이 필요하며, 제휴 밀키트에 한하여 가능하고, 실제 조리 시 추가 작업이 필요할 수 있음※멀티쿡은 SmartThings Cooking에 등록된 자동 요리(스캔쿡, 셰프 쿡, 맞춤 요리)에 한해 이용 가능함 ※파트너 식품사는 2022.1.5일 기준으로 추후 변경될 수 있음※My 큐커 플랜은 1)삼성카드 약정과 2)멤버십이 있으며 자세한 내용은 삼성닷컴을 참고 - 큐커 일시 할인 혜택은 My 큐커 플랜 삼성카드 약정, 식품 할인 혜택은 My 큐커 플랜 멤버십에 한함※삼성카드가 운영하는 My 큐커플랜 약정 고객도 My 큐커플랜 멤버십 구독은 가능하지만 혜택(멤버십 할인쿠폰, 약정 할인쿠폰)은 제공되지 않음※My 큐커 플랜 멤버십 24개월 약정 즉시 첫 달 할인쿠폰 1만5000원 증정(36개월 약정 시에는 첫 달 할인쿠폰 1만 원 증정)※My 큐커 플랜 멤버십 구독 허위 정보 입력 등 고객 과실에 의한 해지 시에는 위약금이 발생할 수 있음