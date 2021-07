생활뷰티기업 애경산업의 프리미엄 주방세제 브랜드 ‘순샘’에서 빈틈없이 강력한 세척을 도와주는 식기세척기 전용세제 ‘매직워시 by 순샘’을 출시했다.매직워시 by 순샘은 눌어붙은 음식물부터 보이지 않는 기름기까지 제거해주는 액상형 식기세척기 전용세제이다. 특히 순샘만의 ‘유기산 킬레이팅 효과’를 적용해 식기에 눌어붙어 닦기 어려운 밥풀이나 음식물 찌꺼기 세척에 도움을 준다.매직워시 by 순샘은 자연에서 찾은 세정 성분 구연산소다와 베이킹소다를 함유해 기름기와 찌든 오염 제거에 매우 효과적이다. 또한 액상형 세제로 고체 및 가루형 세제에 비해 빨리 용해돼 세척 후 잔류물이 남지 않아 깔끔한 세정을 도와준다.매직워시 by 순샘은 인공색소, 전인산염, 메틸파라벤 등 8가지 걱정되는 성분을 첨가하지 않았으며 은은한 레몬향을 담아 세척 후에도 상쾌한 향을 유지할 수 있다. 800mL(용기), 7900원.