“내 맘대로 디자인하고, 우리끼리만 떠난다 ” …한진트래블, ‘THE 비스포크팩’ 출시

비즈팩·로코팩·테마팩 잇는 4번째 THE 팩 시그니처 시리즈 선보여
가족·친구·소모임 등 소규모 인센티브 수요 겨냥한 맞춤 설계
취향 따라 요소를 빼고 더하는 1대1 커스텀 서비스가 핵심
기존의 획일적인 패키지여행에서 벗어나 가전제품을 고르듯 소비자가 자신의 취향대로 여행 요소를 직접 설계할 수 있는 길이 열렸다.
한진트래블은 가족, 친구, 소모임 등 소규모 여행객을 타깃으로 출시된 1:1 고객 맞춤형 프리미엄 여행 상품 ‘THE 비스포크팩’을 출시한다고 2일 밝혔다. ‘THE 비스포크팩’의 가장 큰 특징은 대규모 단체 관광 위주의 기존 패키지에서 벗어나, 소그룹 일행이 원하는 형태에 맞춰 여행 상품을 맞춤 제작해 제공한다는 점이다.
THE 비스포크팩의 핵심 키포인트는 원하는 대로 요소를 빼고 더해 완성하는 1대1 맞춤 여행이다. 항공편 등급부터 숙박 시설의 종류, 세부 이동 동선, 현지 식사, 가이드 동행 여부 등 여행을 구성하는 우리 일행끼리만 프라이빗하게 움직이는 자유여행의 유연성을 동시에 확보했다.
‘THE 비스포크팩’은 모든 상품이 ‘100% 단독 출발’로 진행되며 현지에서의 ‘자유로운 일정 변경’이 가능하다는 공통 특징을 지닌다. 여행지 역시 유럽, 미국·캐나다, 대양주, 동남아, 일본, 중국 등으로 선택의 폭을 넓혔다. 지방 출발 고객 편의를 위한 부산 출발(북해도, 푸꾸옥, 다낭, 하노이) 라인업까지 갖췄다.
한편, 한진트래블은 그동안 소비자의 세분화된 요구를 반영한 ‘THE 팩’ 시리즈를 지속적으로 선보이며 브랜드 포트폴리오를 넓혀왔다.
다양한 항공사의 비즈니스 클래스를 탑승하는 ‘THE 비즈팩’은 최적의 시기에 최적의 가격으로 비즈니스석을 이용해 떠날 수 있도록 기획된 상품이다. 저비용항공사(LCC)를 이용하는 ‘THE 로코팩’은 기존 상품과 차별화된 합리적인 가격대로 구성해 고객들에게 더 다양한 여행 선택지를 제시한다. ‘THE 테마팩’은 예술, 역사, 크루즈, 골프, 이색 체험을 비롯해 전문가 동행 상품에 이르기까지 다채로운 전문 카테고리로 세분화해 구성한 테마 특화 상품이다.
한진트래블은 이번에 출시한 ‘THE 비스포크팩’을 기존의 비즈팩, 로코팩, 테마팩과 함께 브랜드를 대표하는 핵심 상품 라인업으로 육성한다는 방침이다.
한진트래블 관계자는 “이번 상품은 소규모 인센티브 고객들이 원하는 형태의 여행을 그대로 구현하는 데 초점을 맞췄다”라며 “기존에 운영 중인 비즈팩, 로코팩, 테마팩과 더불어 이번 비스포크팩을 회사의 중심 상품 라인업으로 자리매김시키고, 앞으로도 변화하는 시장 환경에 맞춰 ‘THE 팩’ 시리즈를 다변화해 나갈 것”이라고 말했다.
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