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BTS, 데뷔 13주년 맞아 페스타… 부산 공연 등 13일 전후 2주간
동아일보
업데이트
2026-06-02 06:13
2026년 6월 2일 06시 13분
입력
2026-06-02 04:30
2026년 6월 2일 04시 30분
사지원 기자
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방탄소년단(BTS)이 올해 데뷔 13주년을 맞아 ‘BTS 페스타’를 연다.
소속사 빅히트뮤직은 1일 “BTS는 데뷔 기념일인 이달 13일을 전후해 약 2주간 온·오프라인에서 ‘2026 BTS 페스타’를 진행한다”고 밝혔다. 올해 타이틀은 ‘13(B)TS’로, BTS와 팬덤 아미(ARMY)의 지난 12년 여정에 새로운 ‘1’을 더해 다음 장으로 나아가는 출발점이란 의미를 부여했다는 설명이다.
BTS는 12, 13일 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 부산 공연과 함께 다양한 콘텐츠도 선보인다.
4일에는 가족 콘셉트로 촬영한 단체 사진이 공개된다. 5일에는 정규 5집 ‘아리랑’ 수록곡 ‘훌리건(Hooligan)’의 퍼포먼스 비디오를 공개한다.
10, 11일에는 팀 자체 예능 콘텐츠인 ‘달려라 방탄 2.0’이 돌아온다.
#방탄소년단
#BTS 페스타
#데뷔 13주년
#빅히트뮤직
#아미
#2026 BTS 페스타
사지원 기자 4g1@donga.com
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