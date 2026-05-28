“언제든 죽을 수 있다는 진실 새겨야 삶에 활력 생겨”

  • 동아일보

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능행스님 산문집 ‘생의 모닥불’ 펴내
불교계 첫 호스피스 ‘정토마을’ 세워
30여년간 본 환자들의 일성은 ‘후회’

“우리는 언제든지, 어디서든지 죽습니다.”

능행 스님이 20일 출간한 산문집 ‘생의 모닥불’(사진)을 통해 전하는 가장 무거운 한마디다. 스님은 1995년부터 많은