[오늘의 운세/5월 27일]

● 쥐
48년 실수가 많은 날, 세 번만 더 생각하고 결정지을 것.
60년 편견을 버리고 마음을 열어라.
72년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
84년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
96년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
08년 인간관계에서 좋은 인연이 들어오는 흐름이다.
● 소
37년 컨디션이 안 좋은 날, 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
49년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
61년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
73년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
85년 옛 친구를 통해 기쁜 소식을 듣는다.
97년 마음의 여유를 가지면 모든 일이 순조롭게 풀린다.
● 범
38년 운수 좋은 날, 이것도 좋고 저것도 좋다.
50년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
62년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
74년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
86년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
98년 작은 일에도 기쁨을 느끼면 운이 상승하는 날이다.
● 토끼
39년 답답하고 힘들었던 오랜 숙원이 이루질 수 있다.
51년 오후 4시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다.
63년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯
75년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
87년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
99년 지나친 욕심은 피하고 안정적인 선택이 필요하다.
● 용
40년 주는 사람이 주인이다. 베푼 만큼 돌아온다.
52년 현실적으로 판단해라. 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
64년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
76년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것.
88년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
00년 노력한 일이 결실을 맺으니 만족감을 느낀다.
● 뱀
41년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물.
53년 행운이 함께한다. 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯.
65년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
77년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
89년 감정이 풍부한 날, 충동적인 구매나 언행 주의.
01년 새로운 기회를 잡을 수 있는 좋은 하루다.
● 말
42년 변화가 발전이다, 옛것도 좋지만 집착은 금물.
54년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
66년 모임에서 분위기 주도하고 인기상승.
78년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
90년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
02년 노력한 만큼 성과가 나타나니 꾸준함이 필요하다.
● 양
43년 잘 할 수 있는 것부터 할 것. 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
55년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
67년 소탐대실하지 말 것. 지나친 과욕은 금물!
79년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
91년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
03년 지나간 일에 집착하지 말고 앞으로를 바라볼 것.
● 원숭이
44년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
56년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
68년 지나치면 모자람만 못한 법.
80년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
92년 운수 좋은 날, 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다.
04년 직장에서 인정받을 기회가 생기니 적극적으로 나서라.
● 닭
45년 마음은 평화! 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
57년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
69년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
81년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
93년 작은 실수가 큰 화를 부른다. 사소한 일에도 신중을 기할 것.
05년 새로운 도전이 행운으로 이어질 가능성이 높다.
● 개
46년 컨디션이 안 좋은 날, 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
58년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것.
70년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
82년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행 된다.
94년 주위 사람들과 친하게 지낼 것.
06년 구설이 있는 날, 오해가 생길 수 있으니 말조심이 필요하다.
● 돼지
47년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
59년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성 된다.
71년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
83년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
95년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
07년 현재에 충실할 것. 지나간 일에 집착하지 말고 앞으로 나아가라.
인천철학관 박성희 원장
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