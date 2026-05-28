트럼프 “이란, 우리가 원하는 것 조금씩 내놓는 중…아직 ‘위대한 합의’는 아냐”

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지 시간) 백악관 각료회의를 마친 뒤 가진 기자회견에서 “호르무즈 해협은 모두에게 열려 있어야 한다”며 “아무도 통제하지 않겠지만 우리가 감시할 것이며 이는 협상에 포함된 내용”이라고 밝혔다. 또 “이번 협상에서 제재 완화나 돈 제공은 논의하지 않고 있다”며 “제재 완화도 없고, 돈도 없고, 아무것도 없다”고 협상 양보 의혹을 강하게 부인했다.
또 협상 진전 상황에 대해서는 구체적 시간표를 밝히지 않은 채 “잘되고 있지만 아직은 ‘위대한 합의’는 아닐 수 있다”며 “그들이 우리에게 줄 것을 조금씩 내놓고 있고, 나는 위대한 합의가 아니면 하지 않을 것”이라고 말했다.
이날 트럼프 대통령은 ‘이란과 오만이 호르무즈 해협을 통제하는 단기 합의를 받아들일 의향이 있냐’는 기자의 질문에 “해협은 국제수역이고 아무도 통제할 수 없다”며 “모두에게 열려있어야 한다. 우리가 감시할 것이지만 누구도 통제하지는 못한다”며 이 같이 말했다. 또 “오만도 다른 나라들처럼 행동해야 할 것”이라며 “그렇지 않으면 우리가 그들을 날려버릴 것이고 그들도 그걸 이해하고 있어 문제 없을 것”이라고 덧붙였다.
이란과의 종전 협상의 일환으로 이란에 대한 원유 판매 허용 등 제재 완화를 고려하고 있냐는 질문에는 어떠한 양보도 없을 것이라고 강하게 부인했다. 트럼프 대통령은 “미국은 이란이 자기돈이라고 주장하는 자금을 통제하고 있다”며 “그들이 제대로 행동하고 옳은 일을 할 때까지 우리는 그 돈을 계속 통제할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이란과의 협상 진전 상황에 대해 “우리는 아주 잘하고 있다고 생각한다”며 “그들이 우리에게 반드시 줘야 할 것들을 조금씩 내놓기 시작하고 있다”고 말했다. 이어 “그렇게 하지 않는다면 우리가 그들을 끝장낼 것”이라며 “협상은 빠르게 진행되고 있다”고 자평했다.
트럼프 대통령은 “지금도 괜찮은 합의는 할 수 있지만 위대한 합의는 아닐 수도 있다”며 “만약 위대한 합의가 아니라면 나는 하지 않을 것”이라고 말했다. 그는 “나는 역사상 최악의 형편없는 합의였던 버락 오바마가 이란과 맺었던 합의 같은 걸 위해 여기까지 온 게 아니다”라며 “합의는 완벽해야 한다”고 역설했다.
또 “사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르 같은 나라들이 즉시 아브라함 협정에 참여하길 원한다”며 “이는 역사적인 일이 될 것이며 솔직히 말해 나는 그 나라들이 우리에게 그 정도는 해줘야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 “이란은 지도자들을 잃었고 이는 사실상 정권 교체”라며 “우리가 원래 정권 교체를 목표로 한 것은 아니지만 처음 상대했던 사람들과 지금 상대하는 사람들은 완전히 다르다”고 말했다. 또 “솔직히 나는 지금 사람들이 훨씬 더 합리적이고 똑똑하다고 느낀다”며 “이전 정권보다 훨씬 더 이성적이고 우리는 (교체된 이전 정권들에 이어) 세 번째 그룹과 협상하고 있다”고 전했다.
다만, 트럼프 대통령은 협상 진척 속도에 문제를 제기하는 언론들에 대한 불만을 토로하며 구체적인 시간표 제시는 곤란하다는 입장을 밝혔다. 그는 “내가 시간표를 말할 때마다 언론에서 뭐라고 한다는 게 문제”라며 “베트남 전쟁은 19년, 한국전쟁은 8년, 아프가니스탄도 수년이 걸렸는데 우리는 고작 몇 달 하고 있는 걸 가지고 ‘왜 이렇게 오래 걸리냐’고 한다”고 불평했다.
이번 종전 협상의 최대 쟁점인 이란 핵 문제와 관련해서도 트럼프 대통령은 물러설 수 없음을 분명히 하며 미국이 이란을 공격하지 않았다면 이란은 곧 핵무기를 갖고 이를 즉시 사용했을 것이라고 주장했다.
트럼프 대통령은 “나는 그들을 잘 알게 됐고 이란이 핵무기를 갖는다면 즉시, 바로, 생각도 하지 않고 사용했을 것”이라며 “물론 (이란을 공격하면 원유) 가격이 오를 거라는 건 알고 있었지만 우리가 B-2 폭격기로 공격하지 않았다면 이란은 2주 안에 핵무기를 완성했을 것이고 이미 사용했을 것”이라고 강조했다. 이어 “이스라엘은 파괴됐을 것이고, 중동 전체가 날아갔을 것이라며 (내 덕분에 이제) 그런 일은 일어나지 않을 것”이라고 말했다.
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