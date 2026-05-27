정청래, 박근혜 유세지원에…“탄핵당하고도 부끄러움 모르고 돌아다녀”

더불어민주당 정청래 대표가 27일 박근혜 전 대통령의 국민의힘 후보 지원 유세를 겨냥해 “기가 막힌다”며 “국정농단으로 국민께 엄청난 실망(을 드리고), 국민의 촛불혁명으로 탄핵 당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다”고 비판했다.
정 대표는 이날 충남 논산에 있는 민주당 오인환 논산시장 후보 선거사무소에서 중앙선거대책위원회의를 열고 “대통령 직위를 상실한 사람을 선거 운동에 투입하는 국민의힘을 보면서 저러니까 내란 후보 정당, ‘윤 어게인(again)’ 정당 소리 듣는 게 아닌가 생각한다”고 지적했다.
이어 “아무리 몇 년 지난 일이라 하지만 거꾸로 역사를 되돌리고 강물의 물줄기를 역류시키려 하는 뻔뻔하고 성찰 없는 퇴행적 모습”이라며 “국민이 준엄하게 심판해 달라”고 강조했다.
앞서 박 전 대통령은 23일 국민의힘 추경호 대구시장 후보 선거 지원 유세에 나섰다. 그가 탄핵과 파면 이후 선거 유세 현장에 등장한 건 처음이다. 이후 25일에는 충청을 찾아 국민의힘 이장우 대전시장 후보와 김태흠 충남도지사 후보 등을 지원했다. 27일 오후에는 부산 기장군을 찾아 국민의힘 후보 지원 유세에 나설 예정이다.
한편 정 대표는 전날 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고를 언급하며 차분한 선거 운동을 당부하기도 했다. 그는 “유가족들이 슬픔에 잠겨 있는 이 시간에 요란하게 율동하고 로고송을 크게 트는 선거 운동, 국민의 눈살을 찌푸리는 선거 운동은 자제해 줄 것을 전국에 있는 후보자 선거 운동원들께 부탁드린다”고 밝혔다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지