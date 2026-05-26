[오늘의 운세/5월 26일]

● 쥐
48년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신 할 것.
60년 현재가 중요하다, 지나간 일에 집착하지 말 것.
72년 지나간 일에 집착하지 말고 앞으로를 바라볼 것.
84년 작은 일이라도 신중하게 처리할 것.
96년 일이 예상보다 늦어 질수 있다.
08년 감정적인 판단은 손해를 부르니 이성적으로 대응할 것.
● 소
37년 천천히 계획을 재점검, 한 번 더 생각해 볼 것.
49년 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
61년 여러 사람의 이야기 들어보고 판단.
73년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
85년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.
97년 새로운 인연이 들어오니 좋은 기회로 연결될 수 있다.
● 범
38년 당근과 채찍을 같이 사용해야, 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
50년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다.
62년 부부나 연인 간에 애정이 깊어지는 시기.
74년 결정 난 일에 불평하지 말 것.
86년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
98년 주변의 도움으로 어려움이 풀리니 감사함을 가져라.
● 토끼
39년 운수 좋은 날, 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
51년 직접적인 투자나 금전거래 자제.
63년 소탐대실하지마라, 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.
75년 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
87년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다.
99년 지나친 걱정보다는 현실적인 판단이 필요한 시기다.
● 용
40년 컨디션이 좋은 날, 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기.
52년 겉치레보다는 마음 편한 것이 좋다.
64년 과욕은 금물, 집착하지 말고 마음 비울 것.
76년 잘 진행되더라도 계획을 재점검, 중간 점검이 필요.
88년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
00년 노력의 결실이 나타나니 자신감을 가져도 좋다.
● 뱀
41년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
53년 기분 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
65년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
77년 타인의 의견을 존중해라, 힘을 합치면 백지장도 가벼워진다.
89년 기다리던 소식 접하거나 주변상황 좋아진다.
01년 인간관계에서 오해가 생길 수 있으니 말조심이 필요하다.
● 말
42년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
54년 행운이 함께하는 날, 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
66년 좋은 소식 기다리고 있다.
78년 실리도 중요하지만, 명분을 지켜라.
90년 조금만 낮추면 만사 편안.
02년 계획했던 일이 차근차근 풀려가는 흐름이다. 자신감을 가져라.
● 양
43년 감정이 풍부한 날, 잔잔한 감동이 찾아온다.
55년 사용해야 모인다, 모으는 것도 좋지만 쓸 줄도 알아야 한다.
67년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요.
79년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것.
91년 강함보다 부드러움이 더 효과적.
03년 새로운 기회가 찾아오니 적극적으로 나서는 것이 좋다.
● 원숭이
44년 예감이 맞아떨어지는 날, 직감이나 예상이 맞아떨어질 수 있다.
56년 할 수 있는 것부터, 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
68년 조금만 더 느긋한 자세필요.
80년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
92년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
04년 주변과의 협력이 성과를 높이는 중요한 열쇠다.
● 닭
45년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
57년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
69년 모든 것은 때가 있다. 좀 더 시간을 두고 생각 할 것.
81년 필요하면 자존심을 묻고, 아랫사람에게도 배워야 한다.
93년 과음과식 절대금물.
05년 노력한 만큼 결과가 나타나니 꾸준함이 중요하다.
● 개
46년 자신의 모습을 깊고 냉정하게 돌아 볼 필요 있다.
58년 변화는 발전이다, 발상의 전환이 필요하다.
70년 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
82년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
94년 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다.
06년 자신감을 가지고 도전하면 좋은 결과를 얻는다.
● 돼지
47년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
59년 칭찬은 춤을 추게한다. 좋은 말 한마디가 행운을 가져온다.
71년 말을 믿지 말고, 눈으로 확인하고 본 것만 믿어라.
83년 분위기 파악 정확히 할 것.
95년 사소한 약속도 꼭 지켜라.
07년 작은 일에도 만족하면 마음이 편안해지는 날이다.
인천철학관 박성희 원장
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