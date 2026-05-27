3년간 소변 볼 때 극심한 통증…방광서 1.3kg 결석 나와

중국의 한 50대 남성이 3년이 넘도록 극심한 배뇨 통증을 견디다 못해 병원을 찾았다가 방광에서 무게 1.3㎏에 달하는 초대형 결석이 발견됐다.
27일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 광둥성에 사는 농부 첸 씨(56)는 최근 광둥의과대학 부속 쉬원병원에서 진료를 받았다.
첸 씨는 지난 3년간 빈뇨와 심한 배뇨통 증상을 겪어온 것으로 전해졌다. 최근에는 증상이 악화돼 멀리 외출하는 것조차 두려워했고 밤에는 통증 때문에 잠을 이루지 못했다고 한다.
농사일을 미루고 싶지 않았던 첸 씨는 병원을 찾는 대신 약을 구입해 스스로 증상을 치료하려 했지만 상태는 계속 나빠졌다.
정밀 검사 결과 첸 씨의 방광에서는 가로 10㎝, 세로 13㎝ 크기의 거대한 결석이 발견됐다. 검사 영상에서는 결석이 방광 대부분을 차지한 모습이 확인됐으며, 이는 광둥성 서부 지역에서 보고된 가장 큰 방광 결석 사례로 전해졌다.
결석은 양측 수신증까지 유발한 상태였다. 양측 수신증은 소변이 배출되지 못해 양쪽 신장이 붓는 질환으로 심각한 요로 감염을 일으킬 수 있다.
담당 의료진은 결석이 방광벽을 지속적으로 압박하면서 신장 기능까지 손상시키고 있었다며 치료가 더 늦어졌다면 요독증으로 이어질 가능성도 있었다고 설명했다.
의료진은 수술 계획을 세운 뒤 결석 제거 수술을 진행했고 수술은 성공적으로 끝났다. 제거된 결석의 무게는 1.3㎏으로 성인 주먹 두 개 정도 크기였다고 한다. 첸 씨는 현재 회복 중인 것으로 전해졌다.
의료진은 정확한 결석 원인은 공개하지 않았지만 방광 결석은 소변이 방광 안에 오래 머물 경우 생기는 경우가 많다고 설명했다. 특히 고령 남성에게 흔한 전립선 비대증과 장시간 앉아있는 생활 습관, 수분 부족 등이 주요 원인으로 꼽힌다고 덧붙였다.
의료진은 “물을 충분히 마시고 소변을 오래 참지 말아야 한다”며 “배뇨 시 통증이나 소변이 끊기는 증상이 있다면 반드시 검사를 받아야 한다”고 당부했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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