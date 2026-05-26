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케데헌 ‘골든’, 아메리칸 뮤직 어워즈 ‘올해의 노래’ 수상
동아일보
업데이트
2026-05-26 16:13
2026년 5월 26일 16시 13분
입력
2026-05-26 09:55
2026년 5월 26일 09시 55분
정봉오 기자
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‘케이팝 데몬 헌터스’ 스틸. (넷플릭스 제공)
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 타이틀곡 ‘골든(Golden)’이 미국의 권위 있는 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)’에서 올해의 노래를 수상했다.
골든은 25일(현지 시각) 미국 라스베이거스에서 열린 시상식에서 테일러 스위프트의 ‘더 페이트 오브 오펠리어’ 등 9개의 경쟁 곡을 꺾고 ‘올해의 노래’로 선정됐다.
아메리칸 뮤직 어워드는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워드(BBMA), MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMA)와 함께 미 대중음악을 대표하는 4대 시상식 중 하나다.
골든은 올 1월 미국 골든글로브 시상식에서 주제가상을 받았다. 2월 그래미 어워즈에선 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 수상했다. 3월에는 아카데미 시상식에서 주제가상를 받았다.
#골든
#케이팝 데몬 헌터스
#넷플릭스
#아메리칸 뮤직 어워즈
#올해의 노래
정봉오 기자 bong087@donga.com
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