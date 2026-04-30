“도전하지 않으면 아무것도 바뀌지 않아”… 푸마, 홍범석 하이록스 콜렉션 출시

글로벌 스포츠 브랜드 ‘푸마(PUMA)’가 새로운 피트니스 트렌드로 떠오른 하이록스(HYROX)를 기반으로 피트니스 레이스 시장을 공략한다.
푸마는 글로벌 트레이닝 앰배서더 홍범석 선수와 첫 번째로 협업한 ‘홍범석 콜렉션(Hong Beom Seok Collection)’을 출시했다고 30일 밝혔다.
특전사와 소방관을 거쳐 각종 서바이벌 프로그램에서 성과를 낸 홍범석 선수는 푸마코리아 퍼포먼스 앰버서더로 활동한 바 있다. 올해 아시아 유일의 글로벌 앰버서더로 승격됐다.
이번 콜렉션은 홍범석 선수가 제품 개발 전반에 참여했다. 그는 그간 하이록스 대회와 훈련 현장에서 체감한 경험을 바탕으로 소재의 비율 및 특성을 검토했다. 그 결과 열기와 땀을 빠르게 배출해 퍼포먼스 유지를 돕는 ‘드라이셀(DRYCELL)’을 제품에 적용했다. 또한 레이저 타공 디테일로 공기 흐름을 개선해 장시간 트레이닝 환경에서도 쾌적하게 착용할 수 있도록 했다.
이 밖에도 홍범석 선수는 직접 피팅을 거쳐 세부 사항을 조율해 제품을 완성했다. 특히 러닝과 웨이트 트레이닝을 결합해 동작 전환(Transition)이 많은 하이브리드 피트니스 웨어인 만큼 경량성과 견고함을 동시에 갖출 수 있는 중간 지점을 찾는 데 집중했다.
콜렉션 전반에는 홍범석 선수의 상징인 호랑이 타투에서 영감을 받은 그래픽 요소가 적용됐다. 또한 홍범석 선수의 가치관을 담은 ‘도전하지 않는다면 아무것도 바뀌지 않는다(If You Don‘t Challenge Yourself, Nothing Changes)’는 문구가 삽입됐다.
홍범석 선수는 “이번 컬렉션은 제가 실제로 훈련하고, 경쟁하고, 회복하는 모든 순간을 고스란히 담고 있어 개인적으로도 매우 의미 깊다”며 “하이록스는 단순한 피트니스 레이스가 아니라, 자신의 한계를 직면하는 여정이다. 이번 컬렉션을 통해 더 많은 사람들이 그 여정을 두려움 없이 시작하기를 바란다”고 소감을 전했다.
이번 콜렉션은 푸마가 하이록스 중심의 퍼포먼스 트레이닝 문화를 확장하기 위한 전략적 접근이기도 하다. 푸마는 2017년 독일에서 시작한 하이록스의 초대 대회부터 파트너로 함께하고 있으며, 2024년부터는 글로벌 파트너십을 통해 전 세계 모든 하이록스 대회의 유일한 공식 후원사로 활동하고 있다.
국내에서는 내달 인천 송도에서 열리는 하이록스 대회를 비롯해 다양한 프로그램과 콘텐츠로 브랜드와 선수, 소비자를 연결하는 퍼포먼스 생태계를 구축할 계획이다.
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