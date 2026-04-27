장르 융합 공연 세종문화회관 ‘싱크 넥스트 26’…김창완밴드 등 16팀 참여

세종문화회관이 장르 간 경계를 허문 공연 브랜드 ‘싱크 넥스트 26(Sync Next 26)’을 올여름 서울 종로구 세종문화회관 S씨어터에서 선보인다. 이번 시즌에는 아티스트 16팀이 참여해 탈춤과 메탈, 포크, 다큐멘터리 등 서로 다른 장르를 결합한 공연 28회를 연다.
개막작은 한불 수교 140주년을 기념한 음악 공연 ‘바람만으로 모래만으로 소리가 나지 않는다’다. 한국과 프랑스 아티스트 6명이 참여해 한국 정가와 유럽 중세 성악, 현악기 음색과 전자 사운드를 결합한 무대를 선보인다. 이 공연에 참여하는 프랑스 사운드 아티스트 해미 클레멘세비츠는 “한국 전통 소리와 유럽 음색이 어떻게 균형을 이룰 수 있는지를 보여주고 싶다”고 했다. 이 작품은 백남준아트센터와 일민미술관, 프랑스 국립 기메 동양박물관 등에서도 올해 안에 공연이 예정돼 있다.
한국 콘템퍼러리 서커스 창작 집단 ‘코드세시’는 싱크 넥스트에서 처음으로 서커스 공연을 선보인다. 작곡가 이하느리는 동화 ‘아기돼지 삼형제’를 모티브로 한 장편 음악극을 무대에 올리며, 내년 데뷔 50주년을 앞둔 김창완밴드도 참여한다. 안무가 김관지는 초인공지능 시대를 주제로 한 공연 ‘킬링 하이라키’를 선보일 예정이다.
안호상 사장은 27일 세종문화회관 대극장에서 열린 제작발표회에서 “2022년 시작된 ‘싱크 넥스트’는 4년간 누적 관객 2만4000명을 기록했고, 2024년 객석 점유율도 91%에 이르는 등 꾸준히 성장하고 있다”고 설명했다. 7월 3일부터 9월 5일까지.
댓글 0