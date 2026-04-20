동방신기·트와이스·에스파 출격…K팝, 日 대형 무대 휩쓴다

17, 18일 방탄소년단(BTS)이 일본 도쿄돔에서 월드 투어를 성공적으로 개최한 데 이어, 이번 주말 K팝이 다시 한번 일본의 주요 공연장을 휩쓴다. 일본에서 K팝 공연은 이미 낯설지 않은 광경이지만, 동방신기와 에스파, 트와이스 등 굵직한 그룹들이 동시다발적으로 대형 콘서트를 펼치는 건 시사하는 바가 크다.
우선 2세대 아이돌의 대표주자이자 일본에서 오랜 인기를 자랑하는 동방신기는 25, 26일 가나가와현 요코하마시에 있는 닛산 스타디움에 선다. 약 7만 명을 수용하는 이 공연장은 일본에서도 최상위 아티스트만 설 수 있는 무대. 동방신기는 이미 2013년 해외 아티스트 최초로 이곳에 입성했고, 2018년엔 일본 공연 역사상 처음으로 3일 공연을 펼쳤다.
동방신기는 K팝 가수들이 전반적으로 일본에서 인기를 누리기 전인 2000년대 중반부터 탄탄한 입지를 다져왔다. 축적된 팬덤 덕에 현재는 신곡이나 화제성이 없어도 공연 자체가 하나의 ‘완성된 쇼’로 소비되는 단계에 올랐다고 한다. 임희윤 대중음악평론가는 “동방신기는 일본에서 가장 상징적인 의미가 큰 K팝 가수”라며 “충성도 높은 일본 팬들이 (투어를 소비할) 경제력도 충분하다”고 말했다.
최근 일본에서 가장 뜨거운 화력을 뽐내는 트와이스도 25일을 시작으로 26, 28일 3회에 걸쳐 도쿄국립경기장 무대에 선다. 여섯 번째 월드투어의 일환으로 해외 아티스트로는 최초의 단독 공연. 360도 개방 무대로 회당 약 8만 명, 총 24만 명 규모의 관객을 동원할 전망이다.
트와이스는 꾸준히 현지 활동을 해온 데다, ‘미사모’로도 활동하는 일본인 멤버 미나, 사나, 모모가 큰 인기를 누리며 폭넓은 팬층을 형성했다. 최근 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 삽입곡 ‘테이크 다운(Take Down)’에 참여하며 북미 시장에서 좋은 성과를 거둔 것도 긍정적으로 작용했다. 김도헌 대중음악평론가는 “데뷔 초기부터 인기가 높았지만, ‘케데헌’ 영향으로 새로운 팬들도 많이 유입됐다”고 했다.
4세대 걸그룹 에스파도 같은 주말 도쿄돔에서 공연을 연다. 데뷔 7년 차를 맞은 에스파는 2023년 8월 해외 가수로는 데뷔 후 최단 기간(2년 9개월)에 도쿄돔에 입성했다. 벌써 세 번째 도쿄돔 무대다. 앞서 11, 12일에는 오사카 쿄세라돔에도 첫 입성했다. 박희아 대중음악평론가는 “에스파는 4, 5세대 걸그룹 가운데서도 눈에 띄는 성과를 내며, 안정적인 인기를 유지하고 있다”고 평가했다.
K팝 그룹들이 일본에서 이런 대형 공연을 연달아 가질 수 있는 힘은 어디서 나오는 걸까. 일본에선 K팝이 이젠 해외 음악이 아니라, 현지 음악 시장의 주요 소비 장르가 됐다는 의견이 나온다. 관세청 수출입 무역통계에 따르면 지난해 한국의 음반 수출액이 3억174만 달러(약 4456억 원)로 집계됐다. 이중 일본이 8062만 달러로 수출 대상국 1위를 차지했다.
지난해 30주년을 맞은 음반 판매점 ‘타워레코드’ 시부야점의 아오키 타이치(青木太一) 점장은 아사히신문 인터뷰에서 “과거엔 ‘팝 음악의 성지’였지만, 현재 가장 큰 매출은 K팝에서 나온다”며 “지금은 팝 음악보다 2배 넘는 매출을 올리고 있다”고 밝히기도 했다.
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